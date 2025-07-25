시세섹션
통화 / RFV
주식로 돌아가기

RFV: Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF

129.02 USD 0.19 (0.15%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

RFV 환율이 오늘 -0.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 128.39이고 고가는 129.06이었습니다.

Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RFV News

자주 묻는 질문

What is RFV stock price today?

Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF stock is priced at 129.02 today. It trades within 128.39 - 129.06, yesterday's close was 129.21, and trading volume reached 10. The live price chart of RFV shows these updates.

Does Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF stock pay dividends?

Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF is currently valued at 129.02. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 7.96% and USD. View the chart live to track RFV movements.

How to buy RFV stock?

You can buy Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF shares at the current price of 129.02. Orders are usually placed near 129.02 or 129.32, while 10 and 0.36% show market activity. Follow RFV updates on the live chart today.

How to invest into RFV stock?

Investing in Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF involves considering the yearly range 96.85 - 132.85 and current price 129.02. Many compare 0.40% and 18.40% before placing orders at 129.02 or 129.32. Explore the RFV price chart live with daily changes.

What are Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF stock highest prices?

The highest price of Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF in the past year was 132.85. Within 96.85 - 132.85, the stock fluctuated notably, and comparing with 129.21 helps spot resistance levels. Track Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF performance using the live chart.

What are Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF stock lowest prices?

The lowest price of Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV) over the year was 96.85. Comparing it with the current 129.02 and 96.85 - 132.85 shows potential long-term entry points. Watch RFV moves on the chart live for more details.

When did RFV stock split?

Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 129.21, and 7.96% after corporate actions.

일일 변동 비율
128.39 129.06
년간 변동
96.85 132.85
이전 종가
129.21
시가
128.56
Bid
129.02
Ask
129.32
저가
128.39
고가
129.06
볼륨
10
일일 변동
-0.15%
월 변동
0.40%
6개월 변동
18.40%
년간 변동율
7.96%
03 10월, 금요일
10:05
USD
윌리엄스 FOMC 위원 연설
활동
예측값
훑어보기
12:30
USD
실업률
활동
예측값
4.2%
훑어보기
4.3%
12:30
USD
비농장 급여
활동
예측값
84 K
훑어보기
22 K
12:30
USD
참여율
활동
예측값
62.2%
훑어보기
62.3%
12:30
USD
평균 시간당 수익 m/m
활동
예측값
0.4%
훑어보기
0.3%
12:30
USD
평균 시간당 수익 y/y
활동
예측값
3.9%
훑어보기
3.7%
12:30
USD
개인 비농업 급여
활동
예측값
98 K
훑어보기
38 K
12:30
USD
U6 실업률
활동
예측값
7.8%
훑어보기
8.1%
13:45
USD
S&P 글로벌 서비스 PMI
활동
54.2
예측값
56.4
훑어보기
54.5
13:45
USD
S&P 글로벌 합성물 PMI
활동
53.6
예측값
55.0
훑어보기
55.4
14:00
USD
ISM 비제조 PMI
활동
예측값
훑어보기
14:00
USD
ISM 비제조업 고용
활동
예측값
훑어보기
14:00
USD
ISM 비제조업 지급가격
활동
예측값
훑어보기
17:00
USD
베이커 휴즈 US Oil Rig Count
활동
예측값
훑어보기
424
17:00
USD
베이커 휴즈 미국 총 리그 수
활동
예측값
훑어보기
549
17:40
USD
Fed 제퍼슨 연설
활동
예측값
훑어보기
19:30
USD
CFTC 골드 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
266.7 K
19:30
USD
CFTC 원유 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&P 500 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
-172.5 K
19:30
USD
CFTC 나스닥 100 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
23.4 K