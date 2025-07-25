- 개요
RFV: Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF
RFV 환율이 오늘 -0.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 128.39이고 고가는 129.06이었습니다.
Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RFV News
자주 묻는 질문
What is RFV stock price today?
Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF stock is priced at 129.02 today. It trades within 128.39 - 129.06, yesterday's close was 129.21, and trading volume reached 10. The live price chart of RFV shows these updates.
Does Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF stock pay dividends?
Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF is currently valued at 129.02. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 7.96% and USD. View the chart live to track RFV movements.
How to buy RFV stock?
You can buy Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF shares at the current price of 129.02. Orders are usually placed near 129.02 or 129.32, while 10 and 0.36% show market activity. Follow RFV updates on the live chart today.
How to invest into RFV stock?
Investing in Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF involves considering the yearly range 96.85 - 132.85 and current price 129.02. Many compare 0.40% and 18.40% before placing orders at 129.02 or 129.32. Explore the RFV price chart live with daily changes.
What are Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF stock highest prices?
The highest price of Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF in the past year was 132.85. Within 96.85 - 132.85, the stock fluctuated notably, and comparing with 129.21 helps spot resistance levels. Track Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF performance using the live chart.
What are Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF stock lowest prices?
The lowest price of Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV) over the year was 96.85. Comparing it with the current 129.02 and 96.85 - 132.85 shows potential long-term entry points. Watch RFV moves on the chart live for more details.
When did RFV stock split?
Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 129.21, and 7.96% after corporate actions.
- 이전 종가
- 129.21
- 시가
- 128.56
- Bid
- 129.02
- Ask
- 129.32
- 저가
- 128.39
- 고가
- 129.06
- 볼륨
- 10
- 일일 변동
- -0.15%
- 월 변동
- 0.40%
- 6개월 변동
- 18.40%
- 년간 변동율
- 7.96%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 4.2%
- 훑어보기
- 4.3%
- 활동
-
- 예측값
- 84 K
- 훑어보기
- 22 K
- 활동
-
- 예측값
- 62.2%
- 훑어보기
- 62.3%
- 활동
-
- 예측값
- 0.4%
- 훑어보기
- 0.3%
- 활동
-
- 예측값
- 3.9%
- 훑어보기
- 3.7%
- 활동
-
- 예측값
- 98 K
- 훑어보기
- 38 K
- 활동
-
- 예측값
- 7.8%
- 훑어보기
- 8.1%
- 활동
- 54.2
- 예측값
- 56.4
- 훑어보기
- 54.5
- 활동
- 53.6
- 예측값
- 55.0
- 훑어보기
- 55.4
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 424
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 549
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 266.7 K
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 103.0 K
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- -172.5 K
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 23.4 K