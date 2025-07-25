- Aperçu
RFV: Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF
Le taux de change de RFV a changé de -0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 128.39 et à un maximum de 129.06.
Suivez la dynamique Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action RFV aujourd'hui ?
L'action Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF est cotée à 129.02 aujourd'hui. Elle se négocie dans 128.39 - 129.06, a clôturé hier à 129.21 et son volume d'échange a atteint 10. Le graphique en temps réel du cours de RFV présente ces mises à jour.
L'action Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF est actuellement valorisé à 129.02. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.96% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RFV.
Comment acheter des actions RFV ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF au cours actuel de 129.02. Les ordres sont généralement placés à proximité de 129.02 ou de 129.32, le 10 et le 0.36% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RFV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action RFV ?
Investir dans Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 96.85 - 132.85 et le prix actuel 129.02. Beaucoup comparent 0.40% et 18.40% avant de passer des ordres à 129.02 ou 129.32. Consultez le graphique du cours de RFV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF l'année dernière était 132.85. Au cours de 96.85 - 132.85, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 129.21 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV) sur l'année a été 96.85. Sa comparaison avec 129.02 et 96.85 - 132.85 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RFV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action RFV a-t-elle été divisée ?
Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 129.21 et 7.96% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 129.21
- Ouverture
- 128.56
- Bid
- 129.02
- Ask
- 129.32
- Plus Bas
- 128.39
- Plus Haut
- 129.06
- Volume
- 10
- Changement quotidien
- -0.15%
- Changement Mensuel
- 0.40%
- Changement à 6 Mois
- 18.40%
- Changement Annuel
- 7.96%
