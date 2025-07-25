CotationsSections
Devises / RFV
Retour à Actions

RFV: Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF

129.02 USD 0.19 (0.15%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RFV a changé de -0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 128.39 et à un maximum de 129.06.

Suivez la dynamique Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RFV Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action RFV aujourd'hui ?

L'action Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF est cotée à 129.02 aujourd'hui. Elle se négocie dans 128.39 - 129.06, a clôturé hier à 129.21 et son volume d'échange a atteint 10. Le graphique en temps réel du cours de RFV présente ces mises à jour.

L'action Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF verse-t-elle des dividendes ?

Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF est actuellement valorisé à 129.02. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.96% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RFV.

Comment acheter des actions RFV ?

Vous pouvez acheter des actions Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF au cours actuel de 129.02. Les ordres sont généralement placés à proximité de 129.02 ou de 129.32, le 10 et le 0.36% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RFV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action RFV ?

Investir dans Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 96.85 - 132.85 et le prix actuel 129.02. Beaucoup comparent 0.40% et 18.40% avant de passer des ordres à 129.02 ou 129.32. Consultez le graphique du cours de RFV en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF ?

Le cours le plus élevé de Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF l'année dernière était 132.85. Au cours de 96.85 - 132.85, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 129.21 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF ?

Le cours le plus bas de Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV) sur l'année a été 96.85. Sa comparaison avec 129.02 et 96.85 - 132.85 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RFV sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action RFV a-t-elle été divisée ?

Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 129.21 et 7.96% après les opérations sur titres.

Range quotidien
128.39 129.06
Range Annuel
96.85 132.85
Clôture Précédente
129.21
Ouverture
128.56
Bid
129.02
Ask
129.32
Plus Bas
128.39
Plus Haut
129.06
Volume
10
Changement quotidien
-0.15%
Changement Mensuel
0.40%
Changement à 6 Mois
18.40%
Changement Annuel
7.96%
03 octobre, vendredi
10:05
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Taux de Chômage
Act
Fcst
4.2%
Prev
4.3%
12:30
USD
Salaires non-agricoles
Act
Fcst
84 K
Prev
22 K
12:30
USD
Taux de Participation
Act
Fcst
62.2%
Prev
62.3%
12:30
USD
Rémunération Horaire Moyenne m/m
Act
Fcst
0.4%
Prev
0.3%
12:30
USD
Rémunération Horaire Moyenne a/a
Act
Fcst
3.9%
Prev
3.7%
12:30
USD
Masses Salariales Privées Non-Agricoles
Act
Fcst
98 K
Prev
38 K
12:30
USD
Taux de Chômage U6
Act
Fcst
7.8%
Prev
8.1%
13:45
USD
Services PMI de Markit
Act
54.2
Fcst
56.4
Prev
54.5
13:45
USD
Composite PMI de Markit
Act
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.4
14:00
USD
PMI non manufacturier de l’ISM
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Emploi non manufacturier
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Prix non manufacturiers payés par l’ISM
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
424
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
549
17:40
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
266.7 K
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
23.4 K