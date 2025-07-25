报价部分
RFV: Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF

129.70 USD 0.68 (0.53%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日RFV汇率已更改0.53%。当日，交易品种以低点129.58和高点130.22进行交易。

关注Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

RFV股票今天的价格是多少？

Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF股票今天的定价为129.70。它在129.58 - 130.22范围内交易，昨天的收盘价为129.02，交易量达到20。RFV的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF股票是否支付股息？

Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF目前的价值为129.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.53%和USD。实时查看图表以跟踪RFV走势。

如何购买RFV股票？

您可以以129.70的当前价格购买Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF股票。订单通常设置在129.70或130.00附近，而20和-0.32%显示市场活动。立即关注RFV的实时图表更新。

如何投资RFV股票？

投资Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF需要考虑年度范围96.85 - 132.85和当前价格129.70。许多人在以129.70或130.00下订单之前，会比较0.93%和。实时查看RFV价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF的最高价格是132.85。在96.85 - 132.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF的绩效。

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF（RFV）的最低价格为96.85。将其与当前的129.70和96.85 - 132.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RFV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RFV股票是什么时候拆分的？

Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、129.02和8.53%中可见。

日范围
129.58 130.22
年范围
96.85 132.85
前一天收盘价
129.02
开盘价
130.11
卖价
129.70
买价
130.00
最低价
129.58
最高价
130.22
交易量
20
日变化
0.53%
月变化
0.93%
6个月变化
19.02%
年变化
8.53%
04 十月, 星期六