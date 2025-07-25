QuotazioniSezioni
RFV: Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF

129.02 USD 0.19 (0.15%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RFV ha avuto una variazione del -0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 128.39 e ad un massimo di 129.06.

Segui le dinamiche di Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

RFV News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni RFV oggi?

Oggi le azioni Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF sono prezzate a 129.02. Viene scambiato all'interno di 128.39 - 129.06, la chiusura di ieri è stata 129.21 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RFV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF pagano dividendi?

Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF è attualmente valutato a 129.02. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.96% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RFV.

Come acquistare azioni RFV?

Puoi acquistare azioni Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF al prezzo attuale di 129.02. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 129.02 o 129.32, mentre 10 e 0.36% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RFV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni RFV?

Investire in Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 96.85 - 132.85 e il prezzo attuale 129.02. Molti confrontano 0.40% e 18.40% prima di effettuare ordini su 129.02 o 129.32. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RFV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF?

Il prezzo massimo di Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF nell'ultimo anno è stato 132.85. All'interno di 96.85 - 132.85, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 129.21 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF?

Il prezzo più basso di Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV) nel corso dell'anno è stato 96.85. Confrontandolo con gli attuali 129.02 e 96.85 - 132.85 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RFV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RFV?

Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 129.21 e 7.96%.

Intervallo Giornaliero
128.39 129.06
Intervallo Annuale
96.85 132.85
Chiusura Precedente
129.21
Apertura
128.56
Bid
129.02
Ask
129.32
Minimo
128.39
Massimo
129.06
Volume
10
Variazione giornaliera
-0.15%
Variazione Mensile
0.40%
Variazione Semestrale
18.40%
Variazione Annuale
7.96%
