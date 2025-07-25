КотировкиРазделы
RFV: Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF

129.70 USD 0.68 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RFV за сегодня изменился на 0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 129.58, а максимальная — 130.22.

Следите за динамикой Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RFV сегодня?

Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF (RFV) сегодня оценивается на уровне 129.70. Инструмент торгуется в пределах 129.58 - 130.22, вчерашнее закрытие составило 129.02, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RFV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF?

Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF в настоящее время оценивается в 129.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.53% и USD. Отслеживайте движения RFV на графике в реальном времени.

Как купить акции RFV?

Вы можете купить акции Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF (RFV) по текущей цене 129.70. Ордера обычно размещаются около 129.70 или 130.00, тогда как 20 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RFV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RFV?

Инвестирование в Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF предполагает учет годового диапазона 96.85 - 132.85 и текущей цены 129.70. Многие сравнивают 0.93% и 19.02% перед размещением ордеров на 129.70 или 130.00. Изучайте ежедневные изменения цены RFV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV) за последний год составила 132.85. Акции заметно колебались в пределах 96.85 - 132.85, сравнение с 129.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV) за год составила 96.85. Сравнение с текущими 129.70 и 96.85 - 132.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RFV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RFV?

В прошлом Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 129.02 и 8.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
129.58 130.22
Годовой диапазон
96.85 132.85
Предыдущее закрытие
129.02
Open
130.11
Bid
129.70
Ask
130.00
Low
129.58
High
130.22
Объем
20
Дневное изменение
0.53%
Месячное изменение
0.93%
6-месячное изменение
19.02%
Годовое изменение
8.53%
04 октября, суббота