RFAIR: RF Acquisition Corp II
A taxa do RFAIR para hoje mudou para 7.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0950 e o mais alto foi 0.1000.
Veja a dinâmica do par de moedas RF Acquisition Corp II. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de RFAIR hoje?
Hoje RF Acquisition Corp II (RFAIR) está avaliado em 0.0950. O instrumento é negociado dentro de 7.10%, o fechamento de ontem foi 0.0887, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RFAIR em tempo real.
As ações de RF Acquisition Corp II pagam dividendos?
Atualmente RF Acquisition Corp II está avaliado em 0.0950. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 56.25% e USD. Monitore os movimentos de RFAIR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de RFAIR?
Você pode comprar ações de RF Acquisition Corp II (RFAIR) pelo preço atual 0.0950. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0950 ou 0.0980, enquanto 10 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RFAIR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de RFAIR?
Investir em RF Acquisition Corp II envolve considerar a faixa anual 0.0510 - 0.1301 e o preço atual 0.0950. Muitos comparam 18.75% e 22.42% antes de enviar ordens em 0.0950 ou 0.0980. Estude as mudanças diárias de preço de RFAIR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações RF Acquisition Corp II?
O maior preço de RF Acquisition Corp II (RFAIR) no último ano foi 0.1301. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0510 - 0.1301, e a comparação com 0.0887 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de RF Acquisition Corp II no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações RF Acquisition Corp II?
O menor preço de RF Acquisition Corp II (RFAIR) no ano foi 0.0510. A comparação com o preço atual 0.0950 e 0.0510 - 0.1301 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RFAIR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de RFAIR?
No passado RF Acquisition Corp II passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0887 e 56.25% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0887
- Open
- 0.0950
- Bid
- 0.0950
- Ask
- 0.0980
- Low
- 0.0950
- High
- 0.1000
- Volume
- 10
- Mudança diária
- 7.10%
- Mudança mensal
- 18.75%
- Mudança de 6 meses
- 22.42%
- Mudança anual
- 56.25%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4