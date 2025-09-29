- Panorámica
RFAIR: RF Acquisition Corp II
El tipo de cambio de RFAIR de hoy ha cambiado un 7.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0950, mientras que el máximo ha alcanzado 0.1000.
Siga la dinámica de la pareja de divisas RF Acquisition Corp II. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de RFAIR hoy?
RF Acquisition Corp II (RFAIR) se evalúa hoy en 0.0950. El instrumento se negocia dentro de 7.10%; el cierre de ayer ha sido 0.0887 y el volumen comercial ha alcanzado 10. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios RFAIR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de RF Acquisition Corp II?
RF Acquisition Corp II se evalúa actualmente en 0.0950. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 56.25% y USD. Monitoree los movimientos de RFAIR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de RFAIR?
Puede comprar acciones de RF Acquisition Corp II (RFAIR) al precio actual de 0.0950. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.0950 o 0.0980, mientras que 10 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de RFAIR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de RFAIR?
Invertir en RF Acquisition Corp II implica tener en cuenta el rango anual 0.0510 - 0.1301 y el precio actual 0.0950. Muchos comparan 18.75% y 22.42% antes de colocar órdenes en 0.0950 o 0.0980. Estudie los cambios diarios de precios de RFAIR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de RF Acquisition Corp II?
El precio más alto de RF Acquisition Corp II (RFAIR) en el último año ha sido 0.1301. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0510 - 0.1301, una comparación con 0.0887 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de RF Acquisition Corp II en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de RF Acquisition Corp II?
El precio más bajo de RF Acquisition Corp II (RFAIR) para el año ha sido 0.0510. La comparación con los actuales 0.0950 y 0.0510 - 0.1301 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de RFAIR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de RFAIR?
En el pasado, RF Acquisition Corp II ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.0887 y 56.25% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.0887
- Open
- 0.0950
- Bid
- 0.0950
- Ask
- 0.0980
- Low
- 0.0950
- High
- 0.1000
- Volumen
- 10
- Cambio diario
- 7.10%
- Cambio mensual
- 18.75%
- Cambio a 6 meses
- 22.42%
- Cambio anual
- 56.25%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.