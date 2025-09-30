- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RFAIR: RF Acquisition Corp II
Le taux de change de RFAIR a changé de 7.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0950 et à un maximum de 0.1000.
Suivez la dynamique RF Acquisition Corp II. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action RFAIR aujourd'hui ?
L'action RF Acquisition Corp II est cotée à 0.0950 aujourd'hui. Elle se négocie dans 7.10%, a clôturé hier à 0.0887 et son volume d'échange a atteint 10. Le graphique en temps réel du cours de RFAIR présente ces mises à jour.
L'action RF Acquisition Corp II verse-t-elle des dividendes ?
RF Acquisition Corp II est actuellement valorisé à 0.0950. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 56.25% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RFAIR.
Comment acheter des actions RFAIR ?
Vous pouvez acheter des actions RF Acquisition Corp II au cours actuel de 0.0950. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0950 ou de 0.0980, le 10 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RFAIR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action RFAIR ?
Investir dans RF Acquisition Corp II implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0510 - 0.1301 et le prix actuel 0.0950. Beaucoup comparent 18.75% et 22.42% avant de passer des ordres à 0.0950 ou 0.0980. Consultez le graphique du cours de RFAIR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action RF Acquisition Corp II ?
Le cours le plus élevé de RF Acquisition Corp II l'année dernière était 0.1301. Au cours de 0.0510 - 0.1301, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0887 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de RF Acquisition Corp II sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action RF Acquisition Corp II ?
Le cours le plus bas de RF Acquisition Corp II (RFAIR) sur l'année a été 0.0510. Sa comparaison avec 0.0950 et 0.0510 - 0.1301 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RFAIR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action RFAIR a-t-elle été divisée ?
RF Acquisition Corp II a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0887 et 56.25% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0887
- Ouverture
- 0.0950
- Bid
- 0.0950
- Ask
- 0.0980
- Plus Bas
- 0.0950
- Plus Haut
- 0.1000
- Volume
- 10
- Changement quotidien
- 7.10%
- Changement Mensuel
- 18.75%
- Changement à 6 Mois
- 22.42%
- Changement Annuel
- 56.25%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4