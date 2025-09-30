RF Acquisition Corp IIの現在の価格は0.0950です。配当方針は会社によりますが、投資家は56.25%やUSDにも注目します。RFAIRの動きはライブチャートで確認できます。

RF Acquisition Corp IIの株の最低値は？

RF Acquisition Corp II(RFAIR)の年間最安値は0.0510でした。現在の0.0950や0.0510 - 0.1301と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RFAIRの動きはライブチャートで確認できます。