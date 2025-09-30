- 概要
RFAIR: RF Acquisition Corp II
RFAIRの今日の為替レートは、7.10%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0950の安値と0.1000の高値で取引されました。
RF Acquisition Corp IIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
RFAIR株の現在の価格は？
RF Acquisition Corp IIの株価は本日0.0950です。7.10%内で取引され、前日の終値は0.0887、取引量は10に達しました。RFAIRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
RF Acquisition Corp IIの株は配当を出しますか？
RF Acquisition Corp IIの現在の価格は0.0950です。配当方針は会社によりますが、投資家は56.25%やUSDにも注目します。RFAIRの動きはライブチャートで確認できます。
RFAIR株を買う方法は？
RF Acquisition Corp IIの株は現在0.0950で購入可能です。注文は通常0.0950または0.0980付近で行われ、10や0.00%が市場の動きを示します。RFAIRの最新情報はライブチャートで確認できます。
RFAIR株に投資する方法は？
RF Acquisition Corp IIへの投資では、年間の値幅0.0510 - 0.1301と現在の0.0950を考慮します。注文は多くの場合0.0950や0.0980で行われる前に、18.75%や22.42%と比較されます。RFAIRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
RF Acquisition Corp IIの株の最高値は？
RF Acquisition Corp IIの過去1年の最高値は0.1301でした。0.0510 - 0.1301内で株価は大きく変動し、0.0887と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。RF Acquisition Corp IIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
RF Acquisition Corp IIの株の最低値は？
RF Acquisition Corp II(RFAIR)の年間最安値は0.0510でした。現在の0.0950や0.0510 - 0.1301と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RFAIRの動きはライブチャートで確認できます。
RFAIRの株式分割はいつ行われましたか？
RF Acquisition Corp IIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0887、56.25%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.0887
- 始値
- 0.0950
- 買値
- 0.0950
- 買値
- 0.0980
- 安値
- 0.0950
- 高値
- 0.1000
- 出来高
- 10
- 1日の変化
- 7.10%
- 1ヶ月の変化
- 18.75%
- 6ヶ月の変化
- 22.42%
- 1年の変化
- 56.25%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4