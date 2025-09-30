クォートセクション
通貨 / RFAIR
RFAIR: RF Acquisition Corp II

0.0950 USD 0.0063 (7.10%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RFAIRの今日の為替レートは、7.10%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0950の安値と0.1000の高値で取引されました。

RF Acquisition Corp IIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

RFAIR株の現在の価格は？

RF Acquisition Corp IIの株価は本日0.0950です。7.10%内で取引され、前日の終値は0.0887、取引量は10に達しました。RFAIRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

RF Acquisition Corp IIの株は配当を出しますか？

RF Acquisition Corp IIの現在の価格は0.0950です。配当方針は会社によりますが、投資家は56.25%やUSDにも注目します。RFAIRの動きはライブチャートで確認できます。

RFAIR株を買う方法は？

RF Acquisition Corp IIの株は現在0.0950で購入可能です。注文は通常0.0950または0.0980付近で行われ、10や0.00%が市場の動きを示します。RFAIRの最新情報はライブチャートで確認できます。

RFAIR株に投資する方法は？

RF Acquisition Corp IIへの投資では、年間の値幅0.0510 - 0.1301と現在の0.0950を考慮します。注文は多くの場合0.0950や0.0980で行われる前に、18.75%や22.42%と比較されます。RFAIRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

RF Acquisition Corp IIの株の最高値は？

RF Acquisition Corp IIの過去1年の最高値は0.1301でした。0.0510 - 0.1301内で株価は大きく変動し、0.0887と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。RF Acquisition Corp IIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

RF Acquisition Corp IIの株の最低値は？

RF Acquisition Corp II(RFAIR)の年間最安値は0.0510でした。現在の0.0950や0.0510 - 0.1301と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RFAIRの動きはライブチャートで確認できます。

RFAIRの株式分割はいつ行われましたか？

RF Acquisition Corp IIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0887、56.25%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.0950 0.1000
1年のレンジ
0.0510 0.1301
以前の終値
0.0887
始値
0.0950
買値
0.0950
買値
0.0980
安値
0.0950
高値
0.1000
出来高
10
1日の変化
7.10%
1ヶ月の変化
18.75%
6ヶ月の変化
22.42%
1年の変化
56.25%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
期待
100.7
97.4