RFAIR: RF Acquisition Corp II

0.0950 USD 0.0063 (7.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RFAIR за сегодня изменился на 7.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0950, а максимальная — 0.1000.

Следите за динамикой RF Acquisition Corp II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RFAIR сегодня?

RF Acquisition Corp II (RFAIR) сегодня оценивается на уровне 0.0950. Инструмент торгуется в пределах 7.10%, вчерашнее закрытие составило 0.0887, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RFAIR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям RF Acquisition Corp II?

RF Acquisition Corp II в настоящее время оценивается в 0.0950. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 56.25% и USD. Отслеживайте движения RFAIR на графике в реальном времени.

Как купить акции RFAIR?

Вы можете купить акции RF Acquisition Corp II (RFAIR) по текущей цене 0.0950. Ордера обычно размещаются около 0.0950 или 0.0980, тогда как 10 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RFAIR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RFAIR?

Инвестирование в RF Acquisition Corp II предполагает учет годового диапазона 0.0510 - 0.1301 и текущей цены 0.0950. Многие сравнивают 18.75% и 22.42% перед размещением ордеров на 0.0950 или 0.0980. Изучайте ежедневные изменения цены RFAIR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции RF Acquisition Corp II?

Самая высокая цена RF Acquisition Corp II (RFAIR) за последний год составила 0.1301. Акции заметно колебались в пределах 0.0510 - 0.1301, сравнение с 0.0887 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RF Acquisition Corp II на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции RF Acquisition Corp II?

Самая низкая цена RF Acquisition Corp II (RFAIR) за год составила 0.0510. Сравнение с текущими 0.0950 и 0.0510 - 0.1301 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RFAIR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RFAIR?

В прошлом RF Acquisition Corp II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0887 и 56.25% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0950 0.1000
Годовой диапазон
0.0510 0.1301
Предыдущее закрытие
0.0887
Open
0.0950
Bid
0.0950
Ask
0.0980
Low
0.0950
High
0.1000
Объем
10
Дневное изменение
7.10%
Месячное изменение
18.75%
6-месячное изменение
22.42%
Годовое изменение
56.25%
