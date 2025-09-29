- Обзор рынка
RFAIR: RF Acquisition Corp II
Курс RFAIR за сегодня изменился на 7.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0950, а максимальная — 0.1000.
Следите за динамикой RF Acquisition Corp II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RFAIR сегодня?
RF Acquisition Corp II (RFAIR) сегодня оценивается на уровне 0.0950. Инструмент торгуется в пределах 7.10%, вчерашнее закрытие составило 0.0887, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RFAIR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям RF Acquisition Corp II?
RF Acquisition Corp II в настоящее время оценивается в 0.0950. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 56.25% и USD. Отслеживайте движения RFAIR на графике в реальном времени.
Как купить акции RFAIR?
Вы можете купить акции RF Acquisition Corp II (RFAIR) по текущей цене 0.0950. Ордера обычно размещаются около 0.0950 или 0.0980, тогда как 10 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RFAIR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RFAIR?
Инвестирование в RF Acquisition Corp II предполагает учет годового диапазона 0.0510 - 0.1301 и текущей цены 0.0950. Многие сравнивают 18.75% и 22.42% перед размещением ордеров на 0.0950 или 0.0980. Изучайте ежедневные изменения цены RFAIR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции RF Acquisition Corp II?
Самая высокая цена RF Acquisition Corp II (RFAIR) за последний год составила 0.1301. Акции заметно колебались в пределах 0.0510 - 0.1301, сравнение с 0.0887 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RF Acquisition Corp II на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции RF Acquisition Corp II?
Самая низкая цена RF Acquisition Corp II (RFAIR) за год составила 0.0510. Сравнение с текущими 0.0950 и 0.0510 - 0.1301 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RFAIR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RFAIR?
В прошлом RF Acquisition Corp II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0887 и 56.25% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0887
- Open
- 0.0950
- Bid
- 0.0950
- Ask
- 0.0980
- Low
- 0.0950
- High
- 0.1000
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 7.10%
- Месячное изменение
- 18.75%
- 6-месячное изменение
- 22.42%
- Годовое изменение
- 56.25%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%