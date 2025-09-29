报价部分
货币 / RFAIR
RFAIR: RF Acquisition Corp II

0.0950 USD 0.0063 (7.10%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日RFAIR汇率已更改7.10%。当日，交易品种以低点0.0950和高点0.1000进行交易。

关注RF Acquisition Corp II动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

RFAIR股票今天的价格是多少？

RF Acquisition Corp II股票今天的定价为0.0950。它在7.10%范围内交易，昨天的收盘价为0.0887，交易量达到10。RFAIR的实时价格图表显示了这些更新。

RF Acquisition Corp II股票是否支付股息？

RF Acquisition Corp II目前的价值为0.0950。股息政策取决于公司，而投资者也会关注56.25%和USD。实时查看图表以跟踪RFAIR走势。

如何购买RFAIR股票？

您可以以0.0950的当前价格购买RF Acquisition Corp II股票。订单通常设置在0.0950或0.0980附近，而10和0.00%显示市场活动。立即关注RFAIR的实时图表更新。

如何投资RFAIR股票？

投资RF Acquisition Corp II需要考虑年度范围0.0510 - 0.1301和当前价格0.0950。许多人在以0.0950或0.0980下订单之前，会比较18.75%和。实时查看RFAIR价格图表，了解每日变化。

RF Acquisition Corp II股票的最高价格是多少？

在过去一年中，RF Acquisition Corp II的最高价格是0.1301。在0.0510 - 0.1301内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RF Acquisition Corp II的绩效。

RF Acquisition Corp II股票的最低价格是多少？

RF Acquisition Corp II（RFAIR）的最低价格为0.0510。将其与当前的0.0950和0.0510 - 0.1301进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RFAIR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RFAIR股票是什么时候拆分的？

RF Acquisition Corp II历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0887和56.25%中可见。

日范围
0.0950 0.1000
年范围
0.0510 0.1301
前一天收盘价
0.0887
开盘价
0.0950
卖价
0.0950
买价
0.0980
最低价
0.0950
最高价
0.1000
交易量
10
日变化
7.10%
月变化
18.75%
6个月变化
22.42%
年变化
56.25%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值