RFAIR: RF Acquisition Corp II

0.0950 USD 0.0063 (7.10%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RFAIR ha avuto una variazione del 7.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0950 e ad un massimo di 0.1000.

Segui le dinamiche di RF Acquisition Corp II. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni RFAIR oggi?

Oggi le azioni RF Acquisition Corp II sono prezzate a 0.0950. Viene scambiato all'interno di 7.10%, la chiusura di ieri è stata 0.0887 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RFAIR mostra questi aggiornamenti.

Le azioni RF Acquisition Corp II pagano dividendi?

RF Acquisition Corp II è attualmente valutato a 0.0950. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 56.25% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RFAIR.

Come acquistare azioni RFAIR?

Puoi acquistare azioni RF Acquisition Corp II al prezzo attuale di 0.0950. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0950 o 0.0980, mentre 10 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RFAIR sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni RFAIR?

Investire in RF Acquisition Corp II implica considerare l'intervallo annuale 0.0510 - 0.1301 e il prezzo attuale 0.0950. Molti confrontano 18.75% e 22.42% prima di effettuare ordini su 0.0950 o 0.0980. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RFAIR con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni RF Acquisition Corp II?

Il prezzo massimo di RF Acquisition Corp II nell'ultimo anno è stato 0.1301. All'interno di 0.0510 - 0.1301, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0887 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di RF Acquisition Corp II utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni RF Acquisition Corp II?

Il prezzo più basso di RF Acquisition Corp II (RFAIR) nel corso dell'anno è stato 0.0510. Confrontandolo con gli attuali 0.0950 e 0.0510 - 0.1301 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RFAIR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RFAIR?

RF Acquisition Corp II ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0887 e 56.25%.

Intervallo Giornaliero
0.0950 0.1000
Intervallo Annuale
0.0510 0.1301
Chiusura Precedente
0.0887
Apertura
0.0950
Bid
0.0950
Ask
0.0980
Minimo
0.0950
Massimo
0.1000
Volume
10
Variazione giornaliera
7.10%
Variazione Mensile
18.75%
Variazione Semestrale
22.42%
Variazione Annuale
56.25%
