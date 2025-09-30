- Übersicht
RFAIR: RF Acquisition Corp II
Der Wechselkurs von RFAIR hat sich für heute um 7.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0950 bis zu einem Hoch von 0.1000 gehandelt.
Verfolgen Sie die RF Acquisition Corp II-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RFAIR heute?
Die Aktie von RF Acquisition Corp II (RFAIR) notiert heute bei 0.0950. Sie wird innerhalb einer Spanne von 7.10% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0887 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von RFAIR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RFAIR Dividenden?
RF Acquisition Corp II wird derzeit mit 0.0950 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 56.25% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RFAIR zu verfolgen.
Wie kaufe ich RFAIR-Aktien?
Sie können Aktien von RF Acquisition Corp II (RFAIR) zum aktuellen Kurs von 0.0950 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0950 oder 0.0980 platziert, während 10 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RFAIR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RFAIR-Aktien?
Bei einer Investition in RF Acquisition Corp II müssen die jährliche Spanne 0.0510 - 0.1301 und der aktuelle Kurs 0.0950 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 18.75% und 22.42%, bevor sie Orders zu 0.0950 oder 0.0980 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RFAIR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von RF Acquisition Corp II?
Der höchste Kurs von RF Acquisition Corp II (RFAIR) im vergangenen Jahr lag bei 0.1301. Innerhalb von 0.0510 - 0.1301 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0887 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von RF Acquisition Corp II mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von RF Acquisition Corp II?
Der niedrigste Kurs von RF Acquisition Corp II (RFAIR) im Laufe des Jahres betrug 0.0510. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0950 und der Spanne 0.0510 - 0.1301 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RFAIR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RFAIR statt?
RF Acquisition Corp II hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0887 und 56.25% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
