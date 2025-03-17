CotaçõesSeções
RDVY: First Trust Rising Dividend Achievers ETF

67.67 USD 0.08 (0.12%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do RDVY para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 67.47 e o mais alto foi 68.05.

Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Rising Dividend Achievers ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de RDVY hoje?

Hoje First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) está avaliado em 67.67. O instrumento é negociado dentro de 67.47 - 68.05, o fechamento de ontem foi 67.59, e o volume de negociação atingiu 2115. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RDVY em tempo real.

As ações de First Trust Rising Dividend Achievers ETF pagam dividendos?

Atualmente First Trust Rising Dividend Achievers ETF está avaliado em 67.67. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.04% e USD. Monitore os movimentos de RDVY no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de RDVY?

Você pode comprar ações de First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) pelo preço atual 67.67. Ordens geralmente são executadas perto de 67.67 ou 67.97, enquanto 2115 e 0.30% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RDVY no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de RDVY?

Investir em First Trust Rising Dividend Achievers ETF envolve considerar a faixa anual 50.27 - 68.05 e o preço atual 67.67. Muitos comparam 0.98% e 18.28% antes de enviar ordens em 67.67 ou 67.97. Estude as mudanças diárias de preço de RDVY no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações First Trust Rising Dividend Achievers ETF?

O maior preço de First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) no último ano foi 68.05. As ações oscilaram bastante dentro de 50.27 - 68.05, e a comparação com 67.59 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Rising Dividend Achievers ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Rising Dividend Achievers ETF?

O menor preço de First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) no ano foi 50.27. A comparação com o preço atual 67.67 e 50.27 - 68.05 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RDVY em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de RDVY?

No passado First Trust Rising Dividend Achievers ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 67.59 e 14.04% após os eventos corporativos.

Faixa diária
67.47 68.05
Faixa anual
50.27 68.05
Fechamento anterior
67.59
Open
67.47
Bid
67.67
Ask
67.97
Low
67.47
High
68.05
Volume
2.115 K
Mudança diária
0.12%
Mudança mensal
0.98%
Mudança de 6 meses
18.28%
Mudança anual
14.04%
