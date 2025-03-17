クォートセクション
通貨 / RDVY
RDVY: First Trust Rising Dividend Achievers ETF

67.67 USD 0.08 (0.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RDVYの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり67.47の安値と68.05の高値で取引されました。

First Trust Rising Dividend Achievers ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

RDVY株の現在の価格は？

First Trust Rising Dividend Achievers ETFの株価は本日67.67です。67.47 - 68.05内で取引され、前日の終値は67.59、取引量は2115に達しました。RDVYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust Rising Dividend Achievers ETFの株は配当を出しますか？

First Trust Rising Dividend Achievers ETFの現在の価格は67.67です。配当方針は会社によりますが、投資家は14.04%やUSDにも注目します。RDVYの動きはライブチャートで確認できます。

RDVY株を買う方法は？

First Trust Rising Dividend Achievers ETFの株は現在67.67で購入可能です。注文は通常67.67または67.97付近で行われ、2115や0.30%が市場の動きを示します。RDVYの最新情報はライブチャートで確認できます。

RDVY株に投資する方法は？

First Trust Rising Dividend Achievers ETFへの投資では、年間の値幅50.27 - 68.05と現在の67.67を考慮します。注文は多くの場合67.67や67.97で行われる前に、0.98%や18.28%と比較されます。RDVYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

First Trust Rising Dividend Achievers ETFの株の最高値は？

First Trust Rising Dividend Achievers ETFの過去1年の最高値は68.05でした。50.27 - 68.05内で株価は大きく変動し、67.59と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Rising Dividend Achievers ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

First Trust Rising Dividend Achievers ETFの株の最低値は？

First Trust Rising Dividend Achievers ETF(RDVY)の年間最安値は50.27でした。現在の67.67や50.27 - 68.05と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RDVYの動きはライブチャートで確認できます。

RDVYの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust Rising Dividend Achievers ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、67.59、14.04%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
67.47 68.05
1年のレンジ
50.27 68.05
以前の終値
67.59
始値
67.47
買値
67.67
買値
67.97
安値
67.47
高値
68.05
出来高
2.115 K
1日の変化
0.12%
1ヶ月の変化
0.98%
6ヶ月の変化
18.28%
1年の変化
14.04%
04 10月, 土曜日