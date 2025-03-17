QuotazioniSezioni
Valute / RDVY
Tornare a Azioni

RDVY: First Trust Rising Dividend Achievers ETF

67.55 USD 0.36 (0.54%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RDVY ha avuto una variazione del 0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 67.06 e ad un massimo di 67.60.

Segui le dinamiche di First Trust Rising Dividend Achievers ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RDVY News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni RDVY oggi?

Oggi le azioni First Trust Rising Dividend Achievers ETF sono prezzate a 67.55. Viene scambiato all'interno di 0.54%, la chiusura di ieri è stata 67.19 e il volume degli scambi ha raggiunto 1498. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RDVY mostra questi aggiornamenti.

Le azioni First Trust Rising Dividend Achievers ETF pagano dividendi?

First Trust Rising Dividend Achievers ETF è attualmente valutato a 67.55. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.84% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RDVY.

Come acquistare azioni RDVY?

Puoi acquistare azioni First Trust Rising Dividend Achievers ETF al prezzo attuale di 67.55. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 67.55 o 67.85, mentre 1498 e 0.31% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RDVY sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni RDVY?

Investire in First Trust Rising Dividend Achievers ETF implica considerare l'intervallo annuale 50.27 - 67.60 e il prezzo attuale 67.55. Molti confrontano 0.81% e 18.07% prima di effettuare ordini su 67.55 o 67.85. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RDVY con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Rising Dividend Achievers ETF?

Il prezzo massimo di First Trust Rising Dividend Achievers ETF nell'ultimo anno è stato 67.60. All'interno di 50.27 - 67.60, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 67.19 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Rising Dividend Achievers ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Rising Dividend Achievers ETF?

Il prezzo più basso di First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) nel corso dell'anno è stato 50.27. Confrontandolo con gli attuali 67.55 e 50.27 - 67.60 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RDVY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RDVY?

First Trust Rising Dividend Achievers ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 67.19 e 13.84%.

Intervallo Giornaliero
67.06 67.60
Intervallo Annuale
50.27 67.60
Chiusura Precedente
67.19
Apertura
67.34
Bid
67.55
Ask
67.85
Minimo
67.06
Massimo
67.60
Volume
1.498 K
Variazione giornaliera
0.54%
Variazione Mensile
0.81%
Variazione Semestrale
18.07%
Variazione Annuale
13.84%
02 ottobre, giovedì
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
207 K
Prev
218 K
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
1.923 M
Prev
1.926 M
14:00
USD
Ordini di Fabbrica m/m
Agire
Fcst
2.5%
Prev
-1.3%