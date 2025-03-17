- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RDVY: First Trust Rising Dividend Achievers ETF
Le taux de change de RDVY a changé de 0.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 67.06 et à un maximum de 67.60.
Suivez la dynamique First Trust Rising Dividend Achievers ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RDVY Nouvelles
- Should First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) Be on Your Investing Radar?
- Is First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) a Strong ETF Right Now?
- RDVY: Why Bother With An Inferior Strategy? (NASDAQ:RDVY)
- Think the S&P 500 is too expensive? Check out these ETFs instead.
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- The Zacks Analyst Blog Highlights VIG, SDY, VYM and RDVY
- 4 Dividend ETFs to Play for Steady Income
- Should First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) Be on Your Investing Radar?
- QDEF: Dividend ETF With Little To Show (NYSEARCA:QDEF)
- VTV: Is Vanguard's $200B Value ETF Right For You? (NYSEARCA:VTV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Crumly Loads Up on 110,675 SDVY Shares in Q2 Filing
- RDVY Is a Popular Dividend ETF for Passive Income. But Is It the Best?
- RDVY: Outperforms Peers Despite Lower Dividend Yield (NASDAQ:RDVY)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action RDVY aujourd'hui ?
L'action First Trust Rising Dividend Achievers ETF est cotée à 67.55 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.54%, a clôturé hier à 67.19 et son volume d'échange a atteint 1498. Le graphique en temps réel du cours de RDVY présente ces mises à jour.
L'action First Trust Rising Dividend Achievers ETF verse-t-elle des dividendes ?
First Trust Rising Dividend Achievers ETF est actuellement valorisé à 67.55. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.84% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RDVY.
Comment acheter des actions RDVY ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust Rising Dividend Achievers ETF au cours actuel de 67.55. Les ordres sont généralement placés à proximité de 67.55 ou de 67.85, le 1498 et le 0.31% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RDVY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action RDVY ?
Investir dans First Trust Rising Dividend Achievers ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 50.27 - 67.60 et le prix actuel 67.55. Beaucoup comparent 0.81% et 18.07% avant de passer des ordres à 67.55 ou 67.85. Consultez le graphique du cours de RDVY en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Rising Dividend Achievers ETF ?
Le cours le plus élevé de First Trust Rising Dividend Achievers ETF l'année dernière était 67.60. Au cours de 50.27 - 67.60, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 67.19 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Rising Dividend Achievers ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Rising Dividend Achievers ETF ?
Le cours le plus bas de First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) sur l'année a été 50.27. Sa comparaison avec 67.55 et 50.27 - 67.60 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RDVY sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action RDVY a-t-elle été divisée ?
First Trust Rising Dividend Achievers ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 67.19 et 13.84% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 67.19
- Ouverture
- 67.34
- Bid
- 67.55
- Ask
- 67.85
- Plus Bas
- 67.06
- Plus Haut
- 67.60
- Volume
- 1.498 K
- Changement quotidien
- 0.54%
- Changement Mensuel
- 0.81%
- Changement à 6 Mois
- 18.07%
- Changement Annuel
- 13.84%
- Act
-
- Fcst
- 207 K
- Prev
- 218 K
- Act
-
- Fcst
- 1.923 M
- Prev
- 1.926 M
- Act
-
- Fcst
- 2.5%
- Prev
- -1.3%