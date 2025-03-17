CotationsSections
Devises / RDVY
RDVY: First Trust Rising Dividend Achievers ETF

67.55 USD 0.36 (0.54%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RDVY a changé de 0.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 67.06 et à un maximum de 67.60.

Suivez la dynamique First Trust Rising Dividend Achievers ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Quel est le prix de l'action RDVY aujourd'hui ?

L'action First Trust Rising Dividend Achievers ETF est cotée à 67.55 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.54%, a clôturé hier à 67.19 et son volume d'échange a atteint 1498. Le graphique en temps réel du cours de RDVY présente ces mises à jour.

L'action First Trust Rising Dividend Achievers ETF verse-t-elle des dividendes ?

First Trust Rising Dividend Achievers ETF est actuellement valorisé à 67.55. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.84% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RDVY.

Comment acheter des actions RDVY ?

Vous pouvez acheter des actions First Trust Rising Dividend Achievers ETF au cours actuel de 67.55. Les ordres sont généralement placés à proximité de 67.55 ou de 67.85, le 1498 et le 0.31% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RDVY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action RDVY ?

Investir dans First Trust Rising Dividend Achievers ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 50.27 - 67.60 et le prix actuel 67.55. Beaucoup comparent 0.81% et 18.07% avant de passer des ordres à 67.55 ou 67.85. Consultez le graphique du cours de RDVY en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Rising Dividend Achievers ETF ?

Le cours le plus élevé de First Trust Rising Dividend Achievers ETF l'année dernière était 67.60. Au cours de 50.27 - 67.60, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 67.19 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Rising Dividend Achievers ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Rising Dividend Achievers ETF ?

Le cours le plus bas de First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) sur l'année a été 50.27. Sa comparaison avec 67.55 et 50.27 - 67.60 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RDVY sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action RDVY a-t-elle été divisée ?

First Trust Rising Dividend Achievers ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 67.19 et 13.84% après les opérations sur titres.

Range quotidien
67.06 67.60
Range Annuel
50.27 67.60
Clôture Précédente
67.19
Ouverture
67.34
Bid
67.55
Ask
67.85
Plus Bas
67.06
Plus Haut
67.60
Volume
1.498 K
Changement quotidien
0.54%
Changement Mensuel
0.81%
Changement à 6 Mois
18.07%
Changement Annuel
13.84%
