货币 / RDVY
RDVY: First Trust Rising Dividend Achievers ETF
66.32 USD 0.25 (0.38%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RDVY汇率已更改0.38%。当日，交易品种以低点65.81和高点66.92进行交易。
关注First Trust Rising Dividend Achievers ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RDVY新闻
日范围
65.81 66.92
年范围
50.27 66.92
- 前一天收盘价
- 66.07
- 开盘价
- 66.22
- 卖价
- 66.32
- 买价
- 66.62
- 最低价
- 65.81
- 最高价
- 66.92
- 交易量
- 2.169 K
- 日变化
- 0.38%
- 月变化
- 2.00%
- 6个月变化
- 13.50%
- 年变化
- 12.43%
