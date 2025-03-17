- Panorámica
RDVY: First Trust Rising Dividend Achievers ETF
El tipo de cambio de RDVY de hoy ha cambiado un 0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 67.47, mientras que el máximo ha alcanzado 68.05.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Rising Dividend Achievers ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RDVY News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de RDVY hoy?
First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) se evalúa hoy en 67.67. El instrumento se negocia dentro de 67.47 - 68.05; el cierre de ayer ha sido 67.59 y el volumen comercial ha alcanzado 2115. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios RDVY en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust Rising Dividend Achievers ETF?
First Trust Rising Dividend Achievers ETF se evalúa actualmente en 67.67. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 14.04% y USD. Monitoree los movimientos de RDVY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de RDVY?
Puede comprar acciones de First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) al precio actual de 67.67. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 67.67 o 67.97, mientras que 2115 y 0.30% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de RDVY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de RDVY?
Invertir en First Trust Rising Dividend Achievers ETF implica tener en cuenta el rango anual 50.27 - 68.05 y el precio actual 67.67. Muchos comparan 0.98% y 18.28% antes de colocar órdenes en 67.67 o 67.97. Estudie los cambios diarios de precios de RDVY en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust Rising Dividend Achievers ETF?
El precio más alto de First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) en el último año ha sido 68.05. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 50.27 - 68.05, una comparación con 67.59 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust Rising Dividend Achievers ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust Rising Dividend Achievers ETF?
El precio más bajo de First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) para el año ha sido 50.27. La comparación con los actuales 67.67 y 50.27 - 68.05 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de RDVY en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de RDVY?
En el pasado, First Trust Rising Dividend Achievers ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 67.59 y 14.04% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 67.59
- Open
- 67.47
- Bid
- 67.67
- Ask
- 67.97
- Low
- 67.47
- High
- 68.05
- Volumen
- 2.115 K
- Cambio diario
- 0.12%
- Cambio mensual
- 0.98%
- Cambio a 6 meses
- 18.28%
- Cambio anual
- 14.04%