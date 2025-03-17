- Übersicht
RDVY: First Trust Rising Dividend Achievers ETF
Der Wechselkurs von RDVY hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.47 bis zu einem Hoch von 68.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Rising Dividend Achievers ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RDVY heute?
Die Aktie von First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) notiert heute bei 67.67. Sie wird innerhalb einer Spanne von 67.47 - 68.05 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 67.59 und das Handelsvolumen erreichte 2115. Das Live-Chart von RDVY zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RDVY Dividenden?
First Trust Rising Dividend Achievers ETF wird derzeit mit 67.67 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.04% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RDVY zu verfolgen.
Wie kaufe ich RDVY-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) zum aktuellen Kurs von 67.67 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 67.67 oder 67.97 platziert, während 2115 und 0.30% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RDVY auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RDVY-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust Rising Dividend Achievers ETF müssen die jährliche Spanne 50.27 - 68.05 und der aktuelle Kurs 67.67 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.98% und 18.28%, bevor sie Orders zu 67.67 oder 67.97 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RDVY.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Rising Dividend Achievers ETF?
Der höchste Kurs von First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) im vergangenen Jahr lag bei 68.05. Innerhalb von 50.27 - 68.05 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 67.59 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Rising Dividend Achievers ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Rising Dividend Achievers ETF?
Der niedrigste Kurs von First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) im Laufe des Jahres betrug 50.27. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 67.67 und der Spanne 50.27 - 68.05 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RDVY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RDVY statt?
First Trust Rising Dividend Achievers ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 67.59 und 14.04% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 67.59
- Eröffnung
- 67.47
- Bid
- 67.67
- Ask
- 67.97
- Tief
- 67.47
- Hoch
- 68.05
- Volumen
- 2.115 K
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- 0.98%
- 6-Monatsänderung
- 18.28%
- Jahresänderung
- 14.04%