RC-PC: Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible
A taxa do RC-PC para hoje mudou para 0.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.45 e o mais alto foi 16.74.
Veja a dinâmica do par de moedas Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de RC-PC hoje?
Hoje Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible (RC-PC) está avaliado em 16.74. O instrumento é negociado dentro de 0.30%, o fechamento de ontem foi 16.69, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RC-PC em tempo real.
As ações de Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible pagam dividendos?
Atualmente Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible está avaliado em 16.74. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.56% e USD. Monitore os movimentos de RC-PC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de RC-PC?
Você pode comprar ações de Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible (RC-PC) pelo preço atual 16.74. Ordens geralmente são executadas perto de 16.74 ou 17.04, enquanto 3 e 1.76% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RC-PC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de RC-PC?
Investir em Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible envolve considerar a faixa anual 14.40 - 17.22 e o preço atual 16.74. Muitos comparam 2.20% e 6.56% antes de enviar ordens em 16.74 ou 17.04. Estude as mudanças diárias de preço de RC-PC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Ready Capital Corp?
O maior preço de Ready Capital Corp (RC-PC) no último ano foi 17.22. As ações oscilaram bastante dentro de 14.40 - 17.22, e a comparação com 16.69 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Ready Capital Corp?
O menor preço de Ready Capital Corp (RC-PC) no ano foi 14.40. A comparação com o preço atual 16.74 e 14.40 - 17.22 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RC-PC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de RC-PC?
No passado Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 16.69 e 6.56% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 16.69
- Open
- 16.45
- Bid
- 16.74
- Ask
- 17.04
- Low
- 16.45
- High
- 16.74
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 0.30%
- Mudança mensal
- 2.20%
- Mudança de 6 meses
- 6.56%
- Mudança anual
- 6.56%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4