RC-PC: Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible

16.74 USD 0.05 (0.30%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do RC-PC para hoje mudou para 0.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.45 e o mais alto foi 16.74.

Veja a dinâmica do par de moedas Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de RC-PC hoje?

Hoje Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible (RC-PC) está avaliado em 16.74. O instrumento é negociado dentro de 0.30%, o fechamento de ontem foi 16.69, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RC-PC em tempo real.

As ações de Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible pagam dividendos?

Atualmente Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible está avaliado em 16.74. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.56% e USD. Monitore os movimentos de RC-PC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de RC-PC?

Você pode comprar ações de Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible (RC-PC) pelo preço atual 16.74. Ordens geralmente são executadas perto de 16.74 ou 17.04, enquanto 3 e 1.76% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RC-PC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de RC-PC?

Investir em Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible envolve considerar a faixa anual 14.40 - 17.22 e o preço atual 16.74. Muitos comparam 2.20% e 6.56% antes de enviar ordens em 16.74 ou 17.04. Estude as mudanças diárias de preço de RC-PC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Ready Capital Corp?

O maior preço de Ready Capital Corp (RC-PC) no último ano foi 17.22. As ações oscilaram bastante dentro de 14.40 - 17.22, e a comparação com 16.69 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Ready Capital Corp?

O menor preço de Ready Capital Corp (RC-PC) no ano foi 14.40. A comparação com o preço atual 16.74 e 14.40 - 17.22 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RC-PC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de RC-PC?

No passado Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 16.69 e 6.56% após os eventos corporativos.

Faixa diária
16.45 16.74
Faixa anual
14.40 17.22
Fechamento anterior
16.69
Open
16.45
Bid
16.74
Ask
17.04
Low
16.45
High
16.74
Volume
3
Mudança diária
0.30%
Mudança mensal
2.20%
Mudança de 6 meses
6.56%
Mudança anual
6.56%
