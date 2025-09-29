- Panorámica
RC-PC: Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible
El tipo de cambio de RC-PC de hoy ha cambiado un 0.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.45, mientras que el máximo ha alcanzado 16.74.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de RC-PC hoy?
Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible (RC-PC) se evalúa hoy en 16.74. El instrumento se negocia dentro de 0.30%; el cierre de ayer ha sido 16.69 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios RC-PC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible?
Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible se evalúa actualmente en 16.74. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.56% y USD. Monitoree los movimientos de RC-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de RC-PC?
Puede comprar acciones de Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible (RC-PC) al precio actual de 16.74. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 16.74 o 17.04, mientras que 3 y 1.76% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de RC-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de RC-PC?
Invertir en Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible implica tener en cuenta el rango anual 14.40 - 17.22 y el precio actual 16.74. Muchos comparan 2.20% y 6.56% antes de colocar órdenes en 16.74 o 17.04. Estudie los cambios diarios de precios de RC-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Ready Capital Corp?
El precio más alto de Ready Capital Corp (RC-PC) en el último año ha sido 17.22. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 14.40 - 17.22, una comparación con 16.69 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Ready Capital Corp?
El precio más bajo de Ready Capital Corp (RC-PC) para el año ha sido 14.40. La comparación con los actuales 16.74 y 14.40 - 17.22 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de RC-PC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de RC-PC?
En el pasado, Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 16.69 y 6.56% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 16.69
- Open
- 16.45
- Bid
- 16.74
- Ask
- 17.04
- Low
- 16.45
- High
- 16.74
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- 0.30%
- Cambio mensual
- 2.20%
- Cambio a 6 meses
- 6.56%
- Cambio anual
- 6.56%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.