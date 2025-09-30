- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RC-PC: Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible
Der Wechselkurs von RC-PC hat sich für heute um 0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.45 bis zu einem Hoch von 16.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RC-PC heute?
Die Aktie von Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible (RC-PC) notiert heute bei 16.74. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.30% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 16.69 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von RC-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RC-PC Dividenden?
Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible wird derzeit mit 16.74 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.56% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RC-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich RC-PC-Aktien?
Sie können Aktien von Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible (RC-PC) zum aktuellen Kurs von 16.74 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 16.74 oder 17.04 platziert, während 3 und 1.76% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RC-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RC-PC-Aktien?
Bei einer Investition in Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible müssen die jährliche Spanne 14.40 - 17.22 und der aktuelle Kurs 16.74 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.20% und 6.56%, bevor sie Orders zu 16.74 oder 17.04 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RC-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Ready Capital Corp?
Der höchste Kurs von Ready Capital Corp (RC-PC) im vergangenen Jahr lag bei 17.22. Innerhalb von 14.40 - 17.22 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 16.69 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Ready Capital Corp?
Der niedrigste Kurs von Ready Capital Corp (RC-PC) im Laufe des Jahres betrug 14.40. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 16.74 und der Spanne 14.40 - 17.22 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RC-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RC-PC statt?
Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 16.69 und 6.56% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.69
- Eröffnung
- 16.45
- Bid
- 16.74
- Ask
- 17.04
- Tief
- 16.45
- Hoch
- 16.74
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.30%
- Monatsänderung
- 2.20%
- 6-Monatsänderung
- 6.56%
- Jahresänderung
- 6.56%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4