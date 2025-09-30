KurseKategorien
Währungen / RC-PC
Zurück zum Aktien

RC-PC: Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible

16.74 USD 0.05 (0.30%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RC-PC hat sich für heute um 0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.45 bis zu einem Hoch von 16.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von RC-PC heute?

Die Aktie von Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible (RC-PC) notiert heute bei 16.74. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.30% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 16.69 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von RC-PC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie RC-PC Dividenden?

Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible wird derzeit mit 16.74 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.56% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RC-PC zu verfolgen.

Wie kaufe ich RC-PC-Aktien?

Sie können Aktien von Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible (RC-PC) zum aktuellen Kurs von 16.74 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 16.74 oder 17.04 platziert, während 3 und 1.76% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RC-PC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in RC-PC-Aktien?

Bei einer Investition in Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible müssen die jährliche Spanne 14.40 - 17.22 und der aktuelle Kurs 16.74 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.20% und 6.56%, bevor sie Orders zu 16.74 oder 17.04 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RC-PC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Ready Capital Corp?

Der höchste Kurs von Ready Capital Corp (RC-PC) im vergangenen Jahr lag bei 17.22. Innerhalb von 14.40 - 17.22 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 16.69 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Ready Capital Corp?

Der niedrigste Kurs von Ready Capital Corp (RC-PC) im Laufe des Jahres betrug 14.40. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 16.74 und der Spanne 14.40 - 17.22 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RC-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von RC-PC statt?

Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 16.69 und 6.56% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
16.45 16.74
Jahresspanne
14.40 17.22
Vorheriger Schlusskurs
16.69
Eröffnung
16.45
Bid
16.74
Ask
17.04
Tief
16.45
Hoch
16.74
Volumen
3
Tagesänderung
0.30%
Monatsänderung
2.20%
6-Monatsänderung
6.56%
Jahresänderung
6.56%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4