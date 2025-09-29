КотировкиРазделы
RC-PC: Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible

16.74 USD 0.05 (0.30%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RC-PC за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.45, а максимальная — 16.74.

Следите за динамикой Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RC-PC сегодня?

Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible (RC-PC) сегодня оценивается на уровне 16.74. Инструмент торгуется в пределах 0.30%, вчерашнее закрытие составило 16.69, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RC-PC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible?

Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible в настоящее время оценивается в 16.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.56% и USD. Отслеживайте движения RC-PC на графике в реальном времени.

Как купить акции RC-PC?

Вы можете купить акции Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible (RC-PC) по текущей цене 16.74. Ордера обычно размещаются около 16.74 или 17.04, тогда как 3 и 1.76% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RC-PC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RC-PC?

Инвестирование в Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible предполагает учет годового диапазона 14.40 - 17.22 и текущей цены 16.74. Многие сравнивают 2.20% и 6.56% перед размещением ордеров на 16.74 или 17.04. Изучайте ежедневные изменения цены RC-PC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Ready Capital Corp?

Самая высокая цена Ready Capital Corp (RC-PC) за последний год составила 17.22. Акции заметно колебались в пределах 14.40 - 17.22, сравнение с 16.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Ready Capital Corp?

Самая низкая цена Ready Capital Corp (RC-PC) за год составила 14.40. Сравнение с текущими 16.74 и 14.40 - 17.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RC-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RC-PC?

В прошлом Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.69 и 6.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.45 16.74
Годовой диапазон
14.40 17.22
Предыдущее закрытие
16.69
Open
16.45
Bid
16.74
Ask
17.04
Low
16.45
High
16.74
Объем
3
Дневное изменение
0.30%
Месячное изменение
2.20%
6-месячное изменение
6.56%
Годовое изменение
6.56%
