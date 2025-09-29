- Обзор рынка
RC-PC: Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible
Курс RC-PC за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.45, а максимальная — 16.74.
Следите за динамикой Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RC-PC сегодня?
Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible (RC-PC) сегодня оценивается на уровне 16.74. Инструмент торгуется в пределах 0.30%, вчерашнее закрытие составило 16.69, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RC-PC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible?
Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible в настоящее время оценивается в 16.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.56% и USD. Отслеживайте движения RC-PC на графике в реальном времени.
Как купить акции RC-PC?
Вы можете купить акции Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible (RC-PC) по текущей цене 16.74. Ордера обычно размещаются около 16.74 или 17.04, тогда как 3 и 1.76% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RC-PC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RC-PC?
Инвестирование в Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible предполагает учет годового диапазона 14.40 - 17.22 и текущей цены 16.74. Многие сравнивают 2.20% и 6.56% перед размещением ордеров на 16.74 или 17.04. Изучайте ежедневные изменения цены RC-PC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Ready Capital Corp?
Самая высокая цена Ready Capital Corp (RC-PC) за последний год составила 17.22. Акции заметно колебались в пределах 14.40 - 17.22, сравнение с 16.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Ready Capital Corp?
Самая низкая цена Ready Capital Corp (RC-PC) за год составила 14.40. Сравнение с текущими 16.74 и 14.40 - 17.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RC-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RC-PC?
В прошлом Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.69 и 6.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.69
- Open
- 16.45
- Bid
- 16.74
- Ask
- 17.04
- Low
- 16.45
- High
- 16.74
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.30%
- Месячное изменение
- 2.20%
- 6-месячное изменение
- 6.56%
- Годовое изменение
- 6.56%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%