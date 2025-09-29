报价部分
RC-PC: Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible

16.74 USD 0.05 (0.30%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日RC-PC汇率已更改0.30%。当日，交易品种以低点16.45和高点16.74进行交易。

关注Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

RC-PC股票今天的价格是多少？

Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible股票今天的定价为16.74。它在0.30%范围内交易，昨天的收盘价为16.69，交易量达到3。RC-PC的实时价格图表显示了这些更新。

Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible股票是否支付股息？

Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible目前的价值为16.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.56%和USD。实时查看图表以跟踪RC-PC走势。

如何购买RC-PC股票？

您可以以16.74的当前价格购买Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible股票。订单通常设置在16.74或17.04附近，而3和1.76%显示市场活动。立即关注RC-PC的实时图表更新。

如何投资RC-PC股票？

投资Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible需要考虑年度范围14.40 - 17.22和当前价格16.74。许多人在以16.74或17.04下订单之前，会比较2.20%和。实时查看RC-PC价格图表，了解每日变化。

Ready Capital Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Ready Capital Corp的最高价格是17.22。在14.40 - 17.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible的绩效。

Ready Capital Corp股票的最低价格是多少？

Ready Capital Corp（RC-PC）的最低价格为14.40。将其与当前的16.74和14.40 - 17.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RC-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RC-PC股票是什么时候拆分的？

Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.69和6.56%中可见。

日范围
16.45 16.74
年范围
14.40 17.22
前一天收盘价
16.69
开盘价
16.45
卖价
16.74
买价
17.04
最低价
16.45
最高价
16.74
交易量
3
日变化
0.30%
月变化
2.20%
6个月变化
6.56%
年变化
6.56%
