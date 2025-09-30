QuotazioniSezioni
Valute / RC-PC
Tornare a Azioni

RC-PC: Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible

16.74 USD 0.05 (0.30%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RC-PC ha avuto una variazione del 0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.45 e ad un massimo di 16.74.

Segui le dinamiche di Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni RC-PC oggi?

Oggi le azioni Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible sono prezzate a 16.74. Viene scambiato all'interno di 0.30%, la chiusura di ieri è stata 16.69 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RC-PC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible pagano dividendi?

Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible è attualmente valutato a 16.74. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RC-PC.

Come acquistare azioni RC-PC?

Puoi acquistare azioni Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible al prezzo attuale di 16.74. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 16.74 o 17.04, mentre 3 e 1.76% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RC-PC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni RC-PC?

Investire in Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible implica considerare l'intervallo annuale 14.40 - 17.22 e il prezzo attuale 16.74. Molti confrontano 2.20% e 6.56% prima di effettuare ordini su 16.74 o 17.04. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RC-PC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Ready Capital Corp?

Il prezzo massimo di Ready Capital Corp nell'ultimo anno è stato 17.22. All'interno di 14.40 - 17.22, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 16.69 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Ready Capital Corp?

Il prezzo più basso di Ready Capital Corp (RC-PC) nel corso dell'anno è stato 14.40. Confrontandolo con gli attuali 16.74 e 14.40 - 17.22 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RC-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RC-PC?

Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 16.69 e 6.56%.

Intervallo Giornaliero
16.45 16.74
Intervallo Annuale
14.40 17.22
Chiusura Precedente
16.69
Apertura
16.45
Bid
16.74
Ask
17.04
Minimo
16.45
Massimo
16.74
Volume
3
Variazione giornaliera
0.30%
Variazione Mensile
2.20%
Variazione Semestrale
6.56%
Variazione Annuale
6.56%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4