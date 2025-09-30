- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RC-PC: Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible
Le taux de change de RC-PC a changé de 0.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.45 et à un maximum de 16.74.
Suivez la dynamique Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action RC-PC aujourd'hui ?
L'action Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible est cotée à 16.74 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.30%, a clôturé hier à 16.69 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de RC-PC présente ces mises à jour.
L'action Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible verse-t-elle des dividendes ?
Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible est actuellement valorisé à 16.74. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.56% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RC-PC.
Comment acheter des actions RC-PC ?
Vous pouvez acheter des actions Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible au cours actuel de 16.74. Les ordres sont généralement placés à proximité de 16.74 ou de 17.04, le 3 et le 1.76% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RC-PC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action RC-PC ?
Investir dans Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible implique de prendre en compte la fourchette annuelle 14.40 - 17.22 et le prix actuel 16.74. Beaucoup comparent 2.20% et 6.56% avant de passer des ordres à 16.74 ou 17.04. Consultez le graphique du cours de RC-PC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Ready Capital Corp ?
Le cours le plus élevé de Ready Capital Corp l'année dernière était 17.22. Au cours de 14.40 - 17.22, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 16.69 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Ready Capital Corp ?
Le cours le plus bas de Ready Capital Corp (RC-PC) sur l'année a été 14.40. Sa comparaison avec 16.74 et 14.40 - 17.22 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RC-PC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action RC-PC a-t-elle été divisée ?
Ready Capital Corporation 6.25% Series C Cumulative Convertible a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 16.69 et 6.56% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 16.69
- Ouverture
- 16.45
- Bid
- 16.74
- Ask
- 17.04
- Plus Bas
- 16.45
- Plus Haut
- 16.74
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 0.30%
- Changement Mensuel
- 2.20%
- Changement à 6 Mois
- 6.56%
- Changement Annuel
- 6.56%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4