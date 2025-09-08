Moedas / RBLX
RBLX: Roblox Corporation Class A
135.43 USD 0.40 (0.29%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RBLX para hoje mudou para -0.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 129.56 e o mais alto foi 136.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Roblox Corporation Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RBLX Notícias
Faixa diária
129.56 136.00
Faixa anual
37.50 150.56
- Fechamento anterior
- 135.83
- Open
- 135.75
- Bid
- 135.43
- Ask
- 135.73
- Low
- 129.56
- High
- 136.00
- Volume
- 17.750 K
- Mudança diária
- -0.29%
- Mudança mensal
- 11.77%
- Mudança de 6 meses
- 117.63%
- Mudança anual
- 205.30%
