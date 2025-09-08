Devises / RBLX
RBLX: Roblox Corporation Class A
135.14 USD 0.34 (0.25%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RBLX a changé de -0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 134.79 et à un maximum de 137.83.
Suivez la dynamique Roblox Corporation Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
134.79 137.83
Range Annuel
37.50 150.56
- Clôture Précédente
- 135.48
- Ouverture
- 136.55
- Bid
- 135.14
- Ask
- 135.44
- Plus Bas
- 134.79
- Plus Haut
- 137.83
- Volume
- 12.500 K
- Changement quotidien
- -0.25%
- Changement Mensuel
- 11.53%
- Changement à 6 Mois
- 117.16%
- Changement Annuel
- 204.64%
20 septembre, samedi