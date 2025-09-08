CotationsSections
Devises / RBLX
RBLX: Roblox Corporation Class A

135.14 USD 0.34 (0.25%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RBLX a changé de -0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 134.79 et à un maximum de 137.83.

Suivez la dynamique Roblox Corporation Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
134.79 137.83
Range Annuel
37.50 150.56
Clôture Précédente
135.48
Ouverture
136.55
Bid
135.14
Ask
135.44
Plus Bas
134.79
Plus Haut
137.83
Volume
12.500 K
Changement quotidien
-0.25%
Changement Mensuel
11.53%
Changement à 6 Mois
117.16%
Changement Annuel
204.64%
