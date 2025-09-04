Валюты / RBLX
RBLX: Roblox Corporation Class A
135.83 USD 1.43 (1.04%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RBLX за сегодня изменился на -1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 135.15, а максимальная — 138.73.
Следите за динамикой Roblox Corporation Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
135.15 138.73
Годовой диапазон
37.50 150.56
- Предыдущее закрытие
- 137.26
- Open
- 138.29
- Bid
- 135.83
- Ask
- 136.13
- Low
- 135.15
- High
- 138.73
- Объем
- 10.389 K
- Дневное изменение
- -1.04%
- Месячное изменение
- 12.10%
- 6-месячное изменение
- 118.27%
- Годовое изменение
- 206.20%
