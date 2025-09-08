CotizacionesSecciones
RBLX
RBLX: Roblox Corporation Class A

135.43 USD 0.40 (0.29%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de RBLX de hoy ha cambiado un -0.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 129.56, mientras que el máximo ha alcanzado 136.00.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Roblox Corporation Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
129.56 136.00
Rango anual
37.50 150.56
Cierres anteriores
135.83
Open
135.75
Bid
135.43
Ask
135.73
Low
129.56
High
136.00
Volumen
17.750 K
Cambio diario
-0.29%
Cambio mensual
11.77%
Cambio a 6 meses
117.63%
Cambio anual
205.30%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B