RBLX: Roblox Corporation Class A

135.48 USD 0.05 (0.04%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RBLX hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 133.83 bis zu einem Hoch von 137.98 gehandelt.

Verfolgen Sie die Roblox Corporation Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

RBLX News

Tagesspanne
133.83 137.98
Jahresspanne
37.50 150.56
Vorheriger Schlusskurs
135.43
Eröffnung
136.31
Bid
135.48
Ask
135.78
Tief
133.83
Hoch
137.98
Volumen
10.488 K
Tagesänderung
0.04%
Monatsänderung
11.81%
6-Monatsänderung
117.71%
Jahresänderung
205.41%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K