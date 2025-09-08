Währungen / RBLX
RBLX: Roblox Corporation Class A
135.48 USD 0.05 (0.04%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RBLX hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 133.83 bis zu einem Hoch von 137.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Roblox Corporation Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RBLX News
- Roblox’s Platform Is Maturing Faster Than Wall Street Thinks (RBLX)
- Roblox: Produktvorstand Manuel Bronstein verlässt das Unternehmen Ende September
- Roblox chief product officer Manuel Bronstein to depart at end of September
- Nintendo’s stock has been a big winner, but have Switch 2 expectations gotten too high?
- Here's Why Roblox (RBLX) Fell More Than Broader Market
- Roblox Looks Like a Great Stock -- Or Does It?
- 3 Soaring Stocks to Hold for the Next 20 Years
- Fresh Video Game Data Is Positive For Roblox Stock
- RBLX Leans on AI-Powered Tools: Catalyst for Long-Term Growth?
- Cathie Woods ARK ETF justiert Portfolio mit strategischen Käufen und Verkäufen
- Shopify Rises 35% Year to Date: Buy, Sell or Hold the SHOP Stock?
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Roblox (RBLX): Should You Buy?
- Roblox (RBLX) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- Looking for Exposure to Robinhood Stock (HOOD)? Here’s How to Buy Without the Risk - TipRanks.com
- Roblox Trades 15% Below Its 52-Week High: How to Play the Stock?
- Roblox: Don't Chase For Now (NYSE:RBLX)
- 2 AI Stocks That Could 10X Your Money
- BMO Capital reiterates Outperform rating on Roblox stock, citing developer conference announcements
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Roblox stock, maintains $175 price target
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Oppenheimer reiterates Outperform rating on Roblox stock after developer conference
- Roblox stock price target raised to $171 from $159 at BofA Securities
- Needham reiterates Buy rating on Roblox stock after developer conference
- Why Jefferies stays cautious on Roblox despite user records?
Tagesspanne
133.83 137.98
Jahresspanne
37.50 150.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 135.43
- Eröffnung
- 136.31
- Bid
- 135.48
- Ask
- 135.78
- Tief
- 133.83
- Hoch
- 137.98
- Volumen
- 10.488 K
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 11.81%
- 6-Monatsänderung
- 117.71%
- Jahresänderung
- 205.41%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K