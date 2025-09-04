货币 / RBLX
RBLX: Roblox Corporation Class A
135.83 USD 1.43 (1.04%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RBLX汇率已更改-1.04%。当日，交易品种以低点135.15和高点138.73进行交易。
关注Roblox Corporation Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RBLX新闻
- Here's Why Roblox (RBLX) Fell More Than Broader Market
- Roblox Looks Like a Great Stock -- Or Does It?
- 3 Soaring Stocks to Hold for the Next 20 Years
- Fresh Video Game Data Is Positive For Roblox Stock
- RBLX Leans on AI-Powered Tools: Catalyst for Long-Term Growth?
- Shopify Rises 35% Year to Date: Buy, Sell or Hold the SHOP Stock?
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Roblox (RBLX): Should You Buy?
- Roblox (RBLX) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- Looking for Exposure to Robinhood Stock (HOOD)? Here’s How to Buy Without the Risk - TipRanks.com
- Roblox Trades 15% Below Its 52-Week High: How to Play the Stock?
- Roblox: Don't Chase For Now (NYSE:RBLX)
- 2 AI Stocks That Could 10X Your Money
- BMO Capital reiterates Outperform rating on Roblox stock, citing developer conference announcements
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Roblox stock, maintains $175 price target
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Oppenheimer reiterates Outperform rating on Roblox stock after developer conference
- Roblox stock price target raised to $171 from $159 at BofA Securities
- Needham reiterates Buy rating on Roblox stock after developer conference
- Why Jefferies stays cautious on Roblox despite user records?
- August Jobs 22K, Good News, Or Bad? Preparation Could Yield Profits (NYSEARCA:SPY)
- Roblox announces short-form video app, hikes developer earnings
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- ‘Roblox Was (And Still Is) a Haven For Adult Sexual Predators And Pedophiles’ Claims Sextortion Lawsuit - TipRanks.com
- ‘The Party Isn’t Over,’ Says Wedbush Analyst About Uptrending Roblox Stock (RBLX) - TipRanks.com
日范围
135.15 138.73
年范围
37.50 150.56
- 前一天收盘价
- 137.26
- 开盘价
- 138.29
- 卖价
- 135.83
- 买价
- 136.13
- 最低价
- 135.15
- 最高价
- 138.73
- 交易量
- 10.389 K
- 日变化
- -1.04%
- 月变化
- 12.10%
- 6个月变化
- 118.27%
- 年变化
- 206.20%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值