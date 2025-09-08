通貨 / RBLX
RBLX: Roblox Corporation Class A
135.48 USD 0.05 (0.04%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RBLXの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり133.83の安値と137.98の高値で取引されました。
Roblox Corporation Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
133.83 137.98
1年のレンジ
37.50 150.56
- 以前の終値
- 135.43
- 始値
- 136.31
- 買値
- 135.48
- 買値
- 135.78
- 安値
- 133.83
- 高値
- 137.98
- 出来高
- 10.488 K
- 1日の変化
- 0.04%
- 1ヶ月の変化
- 11.81%
- 6ヶ月の変化
- 117.71%
- 1年の変化
- 205.41%
