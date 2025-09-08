통화 / RBLX
RBLX: Roblox Corporation Class A
135.14 USD 0.34 (0.25%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RBLX 환율이 오늘 -0.25%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 134.79이고 고가는 137.83이었습니다.
Roblox Corporation Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
134.79 137.83
년간 변동
37.50 150.56
- 이전 종가
- 135.48
- 시가
- 136.55
- Bid
- 135.14
- Ask
- 135.44
- 저가
- 134.79
- 고가
- 137.83
- 볼륨
- 12.500 K
- 일일 변동
- -0.25%
- 월 변동
- 11.53%
- 6개월 변동
- 117.16%
- 년간 변동율
- 204.64%
