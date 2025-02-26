- Visão do mercado
RAAX: VanEck Inflation Allocation ETF
A taxa do RAAX para hoje mudou para -1.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.10 e o mais alto foi 34.61.
Veja a dinâmica do par de moedas VanEck Inflation Allocation ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RAAX Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de RAAX hoje?
Hoje VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) está avaliado em 34.15. O instrumento é negociado dentro de 34.10 - 34.61, o fechamento de ontem foi 34.53, e o volume de negociação atingiu 57. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RAAX em tempo real.
As ações de VanEck Inflation Allocation ETF pagam dividendos?
Atualmente VanEck Inflation Allocation ETF está avaliado em 34.15. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 15.45% e USD. Monitore os movimentos de RAAX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de RAAX?
Você pode comprar ações de VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) pelo preço atual 34.15. Ordens geralmente são executadas perto de 34.15 ou 34.45, enquanto 57 e -1.13% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RAAX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de RAAX?
Investir em VanEck Inflation Allocation ETF envolve considerar a faixa anual 27.09 - 35.91 e o preço atual 34.15. Muitos comparam -0.61% e 15.02% antes de enviar ordens em 34.15 ou 34.45. Estude as mudanças diárias de preço de RAAX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações VanEck Real Assets ETF?
O maior preço de VanEck Real Assets ETF (RAAX) no último ano foi 35.91. As ações oscilaram bastante dentro de 27.09 - 35.91, e a comparação com 34.53 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VanEck Inflation Allocation ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações VanEck Real Assets ETF?
O menor preço de VanEck Real Assets ETF (RAAX) no ano foi 27.09. A comparação com o preço atual 34.15 e 27.09 - 35.91 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RAAX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de RAAX?
No passado VanEck Inflation Allocation ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 34.53 e 15.45% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 34.53
- Open
- 34.54
- Bid
- 34.15
- Ask
- 34.45
- Low
- 34.10
- High
- 34.61
- Volume
- 57
- Mudança diária
- -1.10%
- Mudança mensal
- -0.61%
- Mudança de 6 meses
- 15.02%
- Mudança anual
- 15.45%