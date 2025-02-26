- Übersicht
RAAX: VanEck Inflation Allocation ETF
Der Wechselkurs von RAAX hat sich für heute um -1.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.10 bis zu einem Hoch von 34.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck Inflation Allocation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RAAX heute?
Die Aktie von VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) notiert heute bei 34.15. Sie wird innerhalb einer Spanne von 34.10 - 34.61 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 34.53 und das Handelsvolumen erreichte 57. Das Live-Chart von RAAX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RAAX Dividenden?
VanEck Inflation Allocation ETF wird derzeit mit 34.15 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 15.45% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RAAX zu verfolgen.
Wie kaufe ich RAAX-Aktien?
Sie können Aktien von VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) zum aktuellen Kurs von 34.15 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 34.15 oder 34.45 platziert, während 57 und -1.13% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RAAX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RAAX-Aktien?
Bei einer Investition in VanEck Inflation Allocation ETF müssen die jährliche Spanne 27.09 - 35.91 und der aktuelle Kurs 34.15 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.61% und 15.02%, bevor sie Orders zu 34.15 oder 34.45 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RAAX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VanEck Real Assets ETF?
Der höchste Kurs von VanEck Real Assets ETF (RAAX) im vergangenen Jahr lag bei 35.91. Innerhalb von 27.09 - 35.91 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 34.53 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VanEck Inflation Allocation ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VanEck Real Assets ETF?
Der niedrigste Kurs von VanEck Real Assets ETF (RAAX) im Laufe des Jahres betrug 27.09. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 34.15 und der Spanne 27.09 - 35.91 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RAAX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RAAX statt?
VanEck Inflation Allocation ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 34.53 und 15.45% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.53
- Eröffnung
- 34.54
- Bid
- 34.15
- Ask
- 34.45
- Tief
- 34.10
- Hoch
- 34.61
- Volumen
- 57
- Tagesänderung
- -1.10%
- Monatsänderung
- -0.61%
- 6-Monatsänderung
- 15.02%
- Jahresänderung
- 15.45%