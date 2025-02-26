- Panoramica
RAAX: VanEck Inflation Allocation ETF
Il tasso di cambio RAAX ha avuto una variazione del -1.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.10 e ad un massimo di 34.61.
Segui le dinamiche di VanEck Inflation Allocation ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni RAAX oggi?
Oggi le azioni VanEck Inflation Allocation ETF sono prezzate a 34.15. Viene scambiato all'interno di 34.10 - 34.61, la chiusura di ieri è stata 34.53 e il volume degli scambi ha raggiunto 57. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RAAX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni VanEck Inflation Allocation ETF pagano dividendi?
VanEck Inflation Allocation ETF è attualmente valutato a 34.15. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 15.45% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RAAX.
Come acquistare azioni RAAX?
Puoi acquistare azioni VanEck Inflation Allocation ETF al prezzo attuale di 34.15. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 34.15 o 34.45, mentre 57 e -1.13% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RAAX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni RAAX?
Investire in VanEck Inflation Allocation ETF implica considerare l'intervallo annuale 27.09 - 35.91 e il prezzo attuale 34.15. Molti confrontano -0.61% e 15.02% prima di effettuare ordini su 34.15 o 34.45. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RAAX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni VanEck Real Assets ETF?
Il prezzo massimo di VanEck Real Assets ETF nell'ultimo anno è stato 35.91. All'interno di 27.09 - 35.91, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 34.53 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VanEck Inflation Allocation ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VanEck Real Assets ETF?
Il prezzo più basso di VanEck Real Assets ETF (RAAX) nel corso dell'anno è stato 27.09. Confrontandolo con gli attuali 34.15 e 27.09 - 35.91 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RAAX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RAAX?
VanEck Inflation Allocation ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 34.53 e 15.45%.
- Chiusura Precedente
- 34.53
- Apertura
- 34.54
- Bid
- 34.15
- Ask
- 34.45
- Minimo
- 34.10
- Massimo
- 34.61
- Volume
- 57
- Variazione giornaliera
- -1.10%
- Variazione Mensile
- -0.61%
- Variazione Semestrale
- 15.02%
- Variazione Annuale
- 15.45%