クォートセクション
通貨 / RAAX
株に戻る

RAAX: VanEck Inflation Allocation ETF

34.15 USD 0.38 (1.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RAAXの今日の為替レートは、-1.10%変化しました。日中、通貨は1あたり34.10の安値と34.61の高値で取引されました。

VanEck Inflation Allocation ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RAAX News

よくあるご質問

RAAX株の現在の価格は？

VanEck Inflation Allocation ETFの株価は本日34.15です。34.10 - 34.61内で取引され、前日の終値は34.53、取引量は57に達しました。RAAXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

VanEck Inflation Allocation ETFの株は配当を出しますか？

VanEck Inflation Allocation ETFの現在の価格は34.15です。配当方針は会社によりますが、投資家は15.45%やUSDにも注目します。RAAXの動きはライブチャートで確認できます。

RAAX株を買う方法は？

VanEck Inflation Allocation ETFの株は現在34.15で購入可能です。注文は通常34.15または34.45付近で行われ、57や-1.13%が市場の動きを示します。RAAXの最新情報はライブチャートで確認できます。

RAAX株に投資する方法は？

VanEck Inflation Allocation ETFへの投資では、年間の値幅27.09 - 35.91と現在の34.15を考慮します。注文は多くの場合34.15や34.45で行われる前に、-0.61%や15.02%と比較されます。RAAXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

VanEck Real Assets ETFの株の最高値は？

VanEck Real Assets ETFの過去1年の最高値は35.91でした。27.09 - 35.91内で株価は大きく変動し、34.53と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck Inflation Allocation ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

VanEck Real Assets ETFの株の最低値は？

VanEck Real Assets ETF(RAAX)の年間最安値は27.09でした。現在の34.15や27.09 - 35.91と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RAAXの動きはライブチャートで確認できます。

RAAXの株式分割はいつ行われましたか？

VanEck Inflation Allocation ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.53、15.45%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
34.10 34.61
1年のレンジ
27.09 35.91
以前の終値
34.53
始値
34.54
買値
34.15
買値
34.45
安値
34.10
高値
34.61
出来高
57
1日の変化
-1.10%
1ヶ月の変化
-0.61%
6ヶ月の変化
15.02%
1年の変化
15.45%
12 10月, 日曜日