RAAX: VanEck Inflation Allocation ETF
RAAXの今日の為替レートは、-1.10%変化しました。日中、通貨は1あたり34.10の安値と34.61の高値で取引されました。
VanEck Inflation Allocation ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
RAAX News
よくあるご質問
RAAX株の現在の価格は？
VanEck Inflation Allocation ETFの株価は本日34.15です。34.10 - 34.61内で取引され、前日の終値は34.53、取引量は57に達しました。RAAXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
VanEck Inflation Allocation ETFの株は配当を出しますか？
VanEck Inflation Allocation ETFの現在の価格は34.15です。配当方針は会社によりますが、投資家は15.45%やUSDにも注目します。RAAXの動きはライブチャートで確認できます。
RAAX株を買う方法は？
VanEck Inflation Allocation ETFの株は現在34.15で購入可能です。注文は通常34.15または34.45付近で行われ、57や-1.13%が市場の動きを示します。RAAXの最新情報はライブチャートで確認できます。
RAAX株に投資する方法は？
VanEck Inflation Allocation ETFへの投資では、年間の値幅27.09 - 35.91と現在の34.15を考慮します。注文は多くの場合34.15や34.45で行われる前に、-0.61%や15.02%と比較されます。RAAXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
VanEck Real Assets ETFの株の最高値は？
VanEck Real Assets ETFの過去1年の最高値は35.91でした。27.09 - 35.91内で株価は大きく変動し、34.53と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck Inflation Allocation ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
VanEck Real Assets ETFの株の最低値は？
VanEck Real Assets ETF(RAAX)の年間最安値は27.09でした。現在の34.15や27.09 - 35.91と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RAAXの動きはライブチャートで確認できます。
RAAXの株式分割はいつ行われましたか？
VanEck Inflation Allocation ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.53、15.45%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 34.53
- 始値
- 34.54
- 買値
- 34.15
- 買値
- 34.45
- 安値
- 34.10
- 高値
- 34.61
- 出来高
- 57
- 1日の変化
- -1.10%
- 1ヶ月の変化
- -0.61%
- 6ヶ月の変化
- 15.02%
- 1年の変化
- 15.45%