RAAX: VanEck Inflation Allocation ETF
Курс RAAX за сегодня изменился на -1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.10, а максимальная — 34.61.
Следите за динамикой VanEck Inflation Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RAAX сегодня?
VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) сегодня оценивается на уровне 34.15. Инструмент торгуется в пределах 34.10 - 34.61, вчерашнее закрытие составило 34.53, а торговый объем достиг 57. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RAAX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Inflation Allocation ETF?
VanEck Inflation Allocation ETF в настоящее время оценивается в 34.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.45% и USD. Отслеживайте движения RAAX на графике в реальном времени.
Как купить акции RAAX?
Вы можете купить акции VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) по текущей цене 34.15. Ордера обычно размещаются около 34.15 или 34.45, тогда как 57 и -1.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RAAX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RAAX?
Инвестирование в VanEck Inflation Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 27.09 - 35.91 и текущей цены 34.15. Многие сравнивают -0.61% и 15.02% перед размещением ордеров на 34.15 или 34.45. Изучайте ежедневные изменения цены RAAX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck Real Assets ETF?
Самая высокая цена VanEck Real Assets ETF (RAAX) за последний год составила 35.91. Акции заметно колебались в пределах 27.09 - 35.91, сравнение с 34.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Inflation Allocation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck Real Assets ETF?
Самая низкая цена VanEck Real Assets ETF (RAAX) за год составила 27.09. Сравнение с текущими 34.15 и 27.09 - 35.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RAAX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RAAX?
В прошлом VanEck Inflation Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.53 и 15.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.53
- Open
- 34.54
- Bid
- 34.15
- Ask
- 34.45
- Low
- 34.10
- High
- 34.61
- Объем
- 57
- Дневное изменение
- -1.10%
- Месячное изменение
- -0.61%
- 6-месячное изменение
- 15.02%
- Годовое изменение
- 15.45%