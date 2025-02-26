КотировкиРазделы
RAAX: VanEck Inflation Allocation ETF

34.15 USD 0.38 (1.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RAAX за сегодня изменился на -1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.10, а максимальная — 34.61.

Следите за динамикой VanEck Inflation Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RAAX сегодня?

VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) сегодня оценивается на уровне 34.15. Инструмент торгуется в пределах 34.10 - 34.61, вчерашнее закрытие составило 34.53, а торговый объем достиг 57. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RAAX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Inflation Allocation ETF?

VanEck Inflation Allocation ETF в настоящее время оценивается в 34.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.45% и USD. Отслеживайте движения RAAX на графике в реальном времени.

Как купить акции RAAX?

Вы можете купить акции VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) по текущей цене 34.15. Ордера обычно размещаются около 34.15 или 34.45, тогда как 57 и -1.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RAAX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RAAX?

Инвестирование в VanEck Inflation Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 27.09 - 35.91 и текущей цены 34.15. Многие сравнивают -0.61% и 15.02% перед размещением ордеров на 34.15 или 34.45. Изучайте ежедневные изменения цены RAAX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck Real Assets ETF?

Самая высокая цена VanEck Real Assets ETF (RAAX) за последний год составила 35.91. Акции заметно колебались в пределах 27.09 - 35.91, сравнение с 34.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Inflation Allocation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck Real Assets ETF?

Самая низкая цена VanEck Real Assets ETF (RAAX) за год составила 27.09. Сравнение с текущими 34.15 и 27.09 - 35.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RAAX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RAAX?

В прошлом VanEck Inflation Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.53 и 15.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.10 34.61
Годовой диапазон
27.09 35.91
Предыдущее закрытие
34.53
Open
34.54
Bid
34.15
Ask
34.45
Low
34.10
High
34.61
Объем
57
Дневное изменение
-1.10%
Месячное изменение
-0.61%
6-месячное изменение
15.02%
Годовое изменение
15.45%
