RAAX: VanEck Inflation Allocation ETF
El tipo de cambio de RAAX de hoy ha cambiado un -1.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.10, mientras que el máximo ha alcanzado 34.61.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VanEck Inflation Allocation ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de RAAX hoy?
VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) se evalúa hoy en 34.15. El instrumento se negocia dentro de 34.10 - 34.61; el cierre de ayer ha sido 34.53 y el volumen comercial ha alcanzado 57. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios RAAX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de VanEck Inflation Allocation ETF?
VanEck Inflation Allocation ETF se evalúa actualmente en 34.15. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 15.45% y USD. Monitoree los movimientos de RAAX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de RAAX?
Puede comprar acciones de VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) al precio actual de 34.15. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 34.15 o 34.45, mientras que 57 y -1.13% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de RAAX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de RAAX?
Invertir en VanEck Inflation Allocation ETF implica tener en cuenta el rango anual 27.09 - 35.91 y el precio actual 34.15. Muchos comparan -0.61% y 15.02% antes de colocar órdenes en 34.15 o 34.45. Estudie los cambios diarios de precios de RAAX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de VanEck Real Assets ETF?
El precio más alto de VanEck Real Assets ETF (RAAX) en el último año ha sido 35.91. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 27.09 - 35.91, una comparación con 34.53 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de VanEck Inflation Allocation ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de VanEck Real Assets ETF?
El precio más bajo de VanEck Real Assets ETF (RAAX) para el año ha sido 27.09. La comparación con los actuales 34.15 y 27.09 - 35.91 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de RAAX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de RAAX?
En el pasado, VanEck Inflation Allocation ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 34.53 y 15.45% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 34.53
- Open
- 34.54
- Bid
- 34.15
- Ask
- 34.45
- Low
- 34.10
- High
- 34.61
- Volumen
- 57
- Cambio diario
- -1.10%
- Cambio mensual
- -0.61%
- Cambio a 6 meses
- 15.02%
- Cambio anual
- 15.45%