RAAX: VanEck Inflation Allocation ETF
Le taux de change de RAAX a changé de -1.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.10 et à un maximum de 34.61.
Suivez la dynamique VanEck Inflation Allocation ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
RAAX Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action RAAX aujourd'hui ?
L'action VanEck Inflation Allocation ETF est cotée à 34.15 aujourd'hui. Elle se négocie dans 34.10 - 34.61, a clôturé hier à 34.53 et son volume d'échange a atteint 57. Le graphique en temps réel du cours de RAAX présente ces mises à jour.
L'action VanEck Inflation Allocation ETF verse-t-elle des dividendes ?
VanEck Inflation Allocation ETF est actuellement valorisé à 34.15. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 15.45% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RAAX.
Comment acheter des actions RAAX ?
Vous pouvez acheter des actions VanEck Inflation Allocation ETF au cours actuel de 34.15. Les ordres sont généralement placés à proximité de 34.15 ou de 34.45, le 57 et le -1.13% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RAAX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action RAAX ?
Investir dans VanEck Inflation Allocation ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 27.09 - 35.91 et le prix actuel 34.15. Beaucoup comparent -0.61% et 15.02% avant de passer des ordres à 34.15 ou 34.45. Consultez le graphique du cours de RAAX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action VanEck Real Assets ETF ?
Le cours le plus élevé de VanEck Real Assets ETF l'année dernière était 35.91. Au cours de 27.09 - 35.91, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 34.53 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VanEck Inflation Allocation ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action VanEck Real Assets ETF ?
Le cours le plus bas de VanEck Real Assets ETF (RAAX) sur l'année a été 27.09. Sa comparaison avec 34.15 et 27.09 - 35.91 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RAAX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action RAAX a-t-elle été divisée ?
VanEck Inflation Allocation ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 34.53 et 15.45% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 34.53
- Ouverture
- 34.54
- Bid
- 34.15
- Ask
- 34.45
- Plus Bas
- 34.10
- Plus Haut
- 34.61
- Volume
- 57
- Changement quotidien
- -1.10%
- Changement Mensuel
- -0.61%
- Changement à 6 Mois
- 15.02%
- Changement Annuel
- 15.45%