RAAX: VanEck Inflation Allocation ETF
今日RAAX汇率已更改-1.10%。当日，交易品种以低点34.10和高点34.61进行交易。
关注VanEck Inflation Allocation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RAAX新闻
常见问题解答
RAAX股票今天的价格是多少？
VanEck Inflation Allocation ETF股票今天的定价为34.15。它在34.10 - 34.61范围内交易，昨天的收盘价为34.53，交易量达到57。RAAX的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck Inflation Allocation ETF股票是否支付股息？
VanEck Inflation Allocation ETF目前的价值为34.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.45%和USD。实时查看图表以跟踪RAAX走势。
如何购买RAAX股票？
您可以以34.15的当前价格购买VanEck Inflation Allocation ETF股票。订单通常设置在34.15或34.45附近，而57和-1.13%显示市场活动。立即关注RAAX的实时图表更新。
如何投资RAAX股票？
投资VanEck Inflation Allocation ETF需要考虑年度范围27.09 - 35.91和当前价格34.15。许多人在以34.15或34.45下订单之前，会比较-0.61%和。实时查看RAAX价格图表，了解每日变化。
VanEck Real Assets ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck Real Assets ETF的最高价格是35.91。在27.09 - 35.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Inflation Allocation ETF的绩效。
VanEck Real Assets ETF股票的最低价格是多少？
VanEck Real Assets ETF（RAAX）的最低价格为27.09。将其与当前的34.15和27.09 - 35.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RAAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RAAX股票是什么时候拆分的？
VanEck Inflation Allocation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.53和15.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.53
- 开盘价
- 34.54
- 卖价
- 34.15
- 买价
- 34.45
- 最低价
- 34.10
- 最高价
- 34.61
- 交易量
- 57
- 日变化
- -1.10%
- 月变化
- -0.61%
- 6个月变化
- 15.02%
- 年变化
- 15.45%