货币 / RAAX
RAAX: VanEck Inflation Allocation ETF

34.15 USD 0.38 (1.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日RAAX汇率已更改-1.10%。当日，交易品种以低点34.10和高点34.61进行交易。

关注VanEck Inflation Allocation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

RAAX股票今天的价格是多少？

VanEck Inflation Allocation ETF股票今天的定价为34.15。它在34.10 - 34.61范围内交易，昨天的收盘价为34.53，交易量达到57。RAAX的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck Inflation Allocation ETF股票是否支付股息？

VanEck Inflation Allocation ETF目前的价值为34.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.45%和USD。实时查看图表以跟踪RAAX走势。

如何购买RAAX股票？

您可以以34.15的当前价格购买VanEck Inflation Allocation ETF股票。订单通常设置在34.15或34.45附近，而57和-1.13%显示市场活动。立即关注RAAX的实时图表更新。

如何投资RAAX股票？

投资VanEck Inflation Allocation ETF需要考虑年度范围27.09 - 35.91和当前价格34.15。许多人在以34.15或34.45下订单之前，会比较-0.61%和。实时查看RAAX价格图表，了解每日变化。

VanEck Real Assets ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck Real Assets ETF的最高价格是35.91。在27.09 - 35.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Inflation Allocation ETF的绩效。

VanEck Real Assets ETF股票的最低价格是多少？

VanEck Real Assets ETF（RAAX）的最低价格为27.09。将其与当前的34.15和27.09 - 35.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RAAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RAAX股票是什么时候拆分的？

VanEck Inflation Allocation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.53和15.45%中可见。

日范围
34.10 34.61
年范围
27.09 35.91
前一天收盘价
34.53
开盘价
34.54
卖价
34.15
买价
34.45
最低价
34.10
最高价
34.61
交易量
57
日变化
-1.10%
月变化
-0.61%
6个月变化
15.02%
年变化
15.45%
12 十月, 星期日