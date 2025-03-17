- Visão do mercado
QLC: FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
A taxa do QLC para hoje mudou para -0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 77.38 e o mais alto foi 77.59.
Veja a dinâmica do par de moedas FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de QLC hoje?
Hoje FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) está avaliado em 77.59. O instrumento é negociado dentro de -0.22%, o fechamento de ontem foi 77.76, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de QLC em tempo real.
As ações de FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund pagam dividendos?
Atualmente FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund está avaliado em 77.59. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 19.70% e USD. Monitore os movimentos de QLC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de QLC?
Você pode comprar ações de FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) pelo preço atual 77.59. Ordens geralmente são executadas perto de 77.59 ou 77.89, enquanto 4 e 0.27% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de QLC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de QLC?
Investir em FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund envolve considerar a faixa anual 55.33 - 78.19 e o preço atual 77.59. Muitos comparam 4.70% e 21.61% antes de enviar ordens em 77.59 ou 77.89. Estude as mudanças diárias de preço de QLC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FlexShares US Quality Large Cap Index Fund?
O maior preço de FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) no último ano foi 78.19. As ações oscilaram bastante dentro de 55.33 - 78.19, e a comparação com 77.76 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FlexShares US Quality Large Cap Index Fund?
O menor preço de FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) no ano foi 55.33. A comparação com o preço atual 77.59 e 55.33 - 78.19 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de QLC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de QLC?
No passado FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 77.76 e 19.70% após os eventos corporativos.
