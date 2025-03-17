- Aperçu
QLC: FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
Le taux de change de QLC a changé de 0.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 77.62 et à un maximum de 77.96.
Suivez la dynamique FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QLC Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action QLC aujourd'hui ?
L'action FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund est cotée à 77.76 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.18%, a clôturé hier à 77.62 et son volume d'échange a atteint 41. Le graphique en temps réel du cours de QLC présente ces mises à jour.
L'action FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund verse-t-elle des dividendes ?
FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund est actuellement valorisé à 77.76. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 19.96% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de QLC.
Comment acheter des actions QLC ?
Vous pouvez acheter des actions FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund au cours actuel de 77.76. Les ordres sont généralement placés à proximité de 77.76 ou de 78.06, le 41 et le -0.22% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de QLC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action QLC ?
Investir dans FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 55.33 - 78.19 et le prix actuel 77.76. Beaucoup comparent 4.93% et 21.88% avant de passer des ordres à 77.76 ou 78.06. Consultez le graphique du cours de QLC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FlexShares US Quality Large Cap Index Fund ?
Le cours le plus élevé de FlexShares US Quality Large Cap Index Fund l'année dernière était 78.19. Au cours de 55.33 - 78.19, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 77.62 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FlexShares US Quality Large Cap Index Fund ?
Le cours le plus bas de FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) sur l'année a été 55.33. Sa comparaison avec 77.76 et 55.33 - 78.19 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de QLC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action QLC a-t-elle été divisée ?
FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 77.62 et 19.96% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 77.62
- Ouverture
- 77.93
- Bid
- 77.76
- Ask
- 78.06
- Plus Bas
- 77.62
- Plus Haut
- 77.96
- Volume
- 41
- Changement quotidien
- 0.18%
- Changement Mensuel
- 4.93%
- Changement à 6 Mois
- 21.88%
- Changement Annuel
- 19.96%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8