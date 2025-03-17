- Обзор рынка
QLC: FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
Курс QLC за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.62, а максимальная — 77.96.
Следите за динамикой FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости QLC
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QLC сегодня?
FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) сегодня оценивается на уровне 77.76. Инструмент торгуется в пределах 0.18%, вчерашнее закрытие составило 77.62, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QLC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund?
FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund в настоящее время оценивается в 77.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.96% и USD. Отслеживайте движения QLC на графике в реальном времени.
Как купить акции QLC?
Вы можете купить акции FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) по текущей цене 77.76. Ордера обычно размещаются около 77.76 или 78.06, тогда как 41 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QLC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QLC?
Инвестирование в FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund предполагает учет годового диапазона 55.33 - 78.19 и текущей цены 77.76. Многие сравнивают 4.93% и 21.88% перед размещением ордеров на 77.76 или 78.06. Изучайте ежедневные изменения цены QLC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FlexShares US Quality Large Cap Index Fund?
Самая высокая цена FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) за последний год составила 78.19. Акции заметно колебались в пределах 55.33 - 78.19, сравнение с 77.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FlexShares US Quality Large Cap Index Fund?
Самая низкая цена FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) за год составила 55.33. Сравнение с текущими 77.76 и 55.33 - 78.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QLC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QLC?
В прошлом FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 77.62 и 19.96% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 77.62
- Open
- 77.93
- Bid
- 77.76
- Ask
- 78.06
- Low
- 77.62
- High
- 77.96
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- 0.18%
- Месячное изменение
- 4.93%
- 6-месячное изменение
- 21.88%
- Годовое изменение
- 19.96%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8