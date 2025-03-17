- 概要
QLC: FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
QLCの今日の為替レートは、-0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり77.38の安値と77.59の高値で取引されました。
FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QLC News
よくあるご質問
QLC株の現在の価格は？
FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fundの株価は本日77.59です。-0.22%内で取引され、前日の終値は77.76、取引量は4に達しました。QLCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fundの株は配当を出しますか？
FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fundの現在の価格は77.59です。配当方針は会社によりますが、投資家は19.70%やUSDにも注目します。QLCの動きはライブチャートで確認できます。
QLC株を買う方法は？
FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fundの株は現在77.59で購入可能です。注文は通常77.59または77.89付近で行われ、4や0.27%が市場の動きを示します。QLCの最新情報はライブチャートで確認できます。
QLC株に投資する方法は？
FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fundへの投資では、年間の値幅55.33 - 78.19と現在の77.59を考慮します。注文は多くの場合77.59や77.89で行われる前に、4.70%や21.61%と比較されます。QLCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
FlexShares US Quality Large Cap Index Fundの株の最高値は？
FlexShares US Quality Large Cap Index Fundの過去1年の最高値は78.19でした。55.33 - 78.19内で株価は大きく変動し、77.76と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
FlexShares US Quality Large Cap Index Fundの株の最低値は？
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund(QLC)の年間最安値は55.33でした。現在の77.59や55.33 - 78.19と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。QLCの動きはライブチャートで確認できます。
QLCの株式分割はいつ行われましたか？
FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、77.76、19.70%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 77.76
- 始値
- 77.38
- 買値
- 77.59
- 買値
- 77.89
- 安値
- 77.38
- 高値
- 77.59
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- -0.22%
- 1ヶ月の変化
- 4.70%
- 6ヶ月の変化
- 21.61%
- 1年の変化
- 19.70%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8