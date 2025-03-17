クォートセクション
通貨 / QLC
株に戻る

QLC: FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

77.59 USD 0.17 (0.22%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

QLCの今日の為替レートは、-0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり77.38の安値と77.59の高値で取引されました。

FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QLC News

よくあるご質問

QLC株の現在の価格は？

FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fundの株価は本日77.59です。-0.22%内で取引され、前日の終値は77.76、取引量は4に達しました。QLCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fundの株は配当を出しますか？

FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fundの現在の価格は77.59です。配当方針は会社によりますが、投資家は19.70%やUSDにも注目します。QLCの動きはライブチャートで確認できます。

QLC株を買う方法は？

FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fundの株は現在77.59で購入可能です。注文は通常77.59または77.89付近で行われ、4や0.27%が市場の動きを示します。QLCの最新情報はライブチャートで確認できます。

QLC株に投資する方法は？

FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fundへの投資では、年間の値幅55.33 - 78.19と現在の77.59を考慮します。注文は多くの場合77.59や77.89で行われる前に、4.70%や21.61%と比較されます。QLCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

FlexShares US Quality Large Cap Index Fundの株の最高値は？

FlexShares US Quality Large Cap Index Fundの過去1年の最高値は78.19でした。55.33 - 78.19内で株価は大きく変動し、77.76と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

FlexShares US Quality Large Cap Index Fundの株の最低値は？

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund(QLC)の年間最安値は55.33でした。現在の77.59や55.33 - 78.19と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。QLCの動きはライブチャートで確認できます。

QLCの株式分割はいつ行われましたか？

FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、77.76、19.70%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
77.38 77.59
1年のレンジ
55.33 78.19
以前の終値
77.76
始値
77.38
買値
77.59
買値
77.89
安値
77.38
高値
77.59
出来高
4
1日の変化
-0.22%
1ヶ月の変化
4.70%
6ヶ月の変化
21.61%
1年の変化
19.70%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8