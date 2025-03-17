报价部分
QLC: FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

77.76 USD 0.14 (0.18%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日QLC汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点77.62和高点77.96进行交易。

关注FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

QLC新闻

常见问题解答

QLC股票今天的价格是多少？

FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund股票今天的定价为77.76。它在0.18%范围内交易，昨天的收盘价为77.62，交易量达到41。QLC的实时价格图表显示了这些更新。

FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund股票是否支付股息？

FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund目前的价值为77.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.96%和USD。实时查看图表以跟踪QLC走势。

如何购买QLC股票？

您可以以77.76的当前价格购买FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund股票。订单通常设置在77.76或78.06附近，而41和-0.22%显示市场活动。立即关注QLC的实时图表更新。

如何投资QLC股票？

投资FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund需要考虑年度范围55.33 - 78.19和当前价格77.76。许多人在以77.76或78.06下订单之前，会比较4.93%和。实时查看QLC价格图表，了解每日变化。

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FlexShares US Quality Large Cap Index Fund的最高价格是78.19。在55.33 - 78.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund的绩效。

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund股票的最低价格是多少？

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund（QLC）的最低价格为55.33。将其与当前的77.76和55.33 - 78.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QLC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QLC股票是什么时候拆分的？

FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、77.62和19.96%中可见。

日范围
77.62 77.96
年范围
55.33 78.19
前一天收盘价
77.62
开盘价
77.93
卖价
77.76
买价
78.06
最低价
77.62
最高价
77.96
交易量
41
日变化
0.18%
月变化
4.93%
6个月变化
21.88%
年变化
19.96%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8