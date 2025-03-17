- Panorámica
QLC: FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
El tipo de cambio de QLC de hoy ha cambiado un -0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 77.38, mientras que el máximo ha alcanzado 77.59.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de QLC hoy?
FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) se evalúa hoy en 77.59. El instrumento se negocia dentro de -0.22%; el cierre de ayer ha sido 77.76 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios QLC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund?
FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund se evalúa actualmente en 77.59. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 19.70% y USD. Monitoree los movimientos de QLC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de QLC?
Puede comprar acciones de FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) al precio actual de 77.59. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 77.59 o 77.89, mientras que 4 y 0.27% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de QLC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de QLC?
Invertir en FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund implica tener en cuenta el rango anual 55.33 - 78.19 y el precio actual 77.59. Muchos comparan 4.70% y 21.61% antes de colocar órdenes en 77.59 o 77.89. Estudie los cambios diarios de precios de QLC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de FlexShares US Quality Large Cap Index Fund?
El precio más alto de FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) en el último año ha sido 78.19. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 55.33 - 78.19, una comparación con 77.76 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de FlexShares US Quality Large Cap Index Fund?
El precio más bajo de FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) para el año ha sido 55.33. La comparación con los actuales 77.59 y 55.33 - 78.19 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de QLC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de QLC?
En el pasado, FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 77.76 y 19.70% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 77.76
- Open
- 77.38
- Bid
- 77.59
- Ask
- 77.89
- Low
- 77.38
- High
- 77.59
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- -0.22%
- Cambio mensual
- 4.70%
- Cambio a 6 meses
- 21.61%
- Cambio anual
- 19.70%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8