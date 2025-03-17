- Übersicht
QLC: FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
Der Wechselkurs von QLC hat sich für heute um -0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.38 bis zu einem Hoch von 77.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von QLC heute?
Die Aktie von FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) notiert heute bei 77.65. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.14% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 77.76 und das Handelsvolumen erreichte 15. Das Live-Chart von QLC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie QLC Dividenden?
FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund wird derzeit mit 77.65 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 19.79% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von QLC zu verfolgen.
Wie kaufe ich QLC-Aktien?
Sie können Aktien von FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) zum aktuellen Kurs von 77.65 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 77.65 oder 77.95 platziert, während 15 und 0.17% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von QLC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in QLC-Aktien?
Bei einer Investition in FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund müssen die jährliche Spanne 55.33 - 78.19 und der aktuelle Kurs 77.65 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.78% und 21.71%, bevor sie Orders zu 77.65 oder 77.95 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von QLC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FlexShares US Quality Large Cap Index Fund?
Der höchste Kurs von FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) im vergangenen Jahr lag bei 78.19. Innerhalb von 55.33 - 78.19 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 77.76 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FlexShares US Quality Large Cap Index Fund?
Der niedrigste Kurs von FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) im Laufe des Jahres betrug 55.33. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 77.65 und der Spanne 55.33 - 78.19 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von QLC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von QLC statt?
FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 77.76 und 19.79% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 77.76
- Eröffnung
- 77.52
- Bid
- 77.65
- Ask
- 77.95
- Tief
- 77.38
- Hoch
- 77.65
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -0.14%
- Monatsänderung
- 4.78%
- 6-Monatsänderung
- 21.71%
- Jahresänderung
- 19.79%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8